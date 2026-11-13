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Стотици домакинства в Чипровци останаха без ток над 12 часа

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
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Кметът на общината заяви, че енергото не отговаря на обажданията

Стотици домакинства в Чипровци останаха без ток над 12 часа
Снимка: Пламен Петков, кмет на община Чипровци
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Заради бурния вятър стотици домакинства в община Чипровци останаха без ток почти през целия ден. Въпреки сериозния брой засегнати домакинства, на сайта на електроразпределителното дружество липсваше достатъчно информация за засегнатите квартали в града и селата около него, както и прогнози за времето до възстановяване на електрозахранването.

Кметът на община Чипровци Пламен Петков съобщи за БНТ, че през целия ден е правил опити да се свърже с дружеството, за да получи надеждна и сигурна информация, но без успех.

Пламен Петков, кмет на община Чипровци: „За съжаление, комуникацията с енергото е меко казано неприемлива. Въпреки непрекъснатите ми опити да се свържа с всички налични телефони и дежурни екипи на дружеството, отговор оттам няма. Към момента община Чипровци не разполага с никаква информация нито за естеството на аварията, нито за срока, в който токът ще бъде пуснат. Не спираме да звъним и да настояваме за спешна реакция. В момента, в който някой от дружеството благоволи да вдигне телефона и да даде яснота, ще споделя информацията тук.“

Към този момент все още няма яснота колко са авариите, къде и кои са засегнатите части на населените места в района. Липсва сигурна информация и за това къде проблемите вече са отстранени и къде продължава работата на аварийните екипи. Жители на град Чипровци споделят, че повече от 12 часа нямат електричество и се налага да прибягват до извънредни действия, за да се справят със ситуацията.

#без ток #чипровци #силен вятър

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