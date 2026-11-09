КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители

Комисията за защита на конкуренцията санкционира „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за три нелоялни търговски практики спрямо български производители, съобщиха от КЗК преди миниути.

През месец май КЗК се самосезира и образува две отделни производства срещу две големи вериги. В хода на проучването по преписката срещу „Кауфланд“ в рамките на повече от пет месеца КЗК установява три нарушения на забраната за нелоялни търговски практики.

Едното е, че изисква от доставчиците намаление на доставните цени на техните продукти, като се възползва от по-силната си позиция и договарянето, като санкцията за това е почти 22 милиона евро.

Второто нарушение е недобросъвестно приспадане от доставните цени възнаграждения за предоставяни от веригата услуги на доставчици - наложената глоба е близо 32 млн евро.

Третото нарушение се изразява в създаването на необосновани прегради пред доставчиците при договарянето на поискано от тях увеличение на доставните цени - глобата е почти 22 млн евро. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София-област в 14-дневен срок.

Дойде и отговор от Кауфланд - веригата отхвърля изцяло повдигнатите обвинения и наложените санкции.

"Компанията спазва стриктно приложимите национални и европейски разпоредби и ще защити правата си с всички законови средства пред компетентните български и европейски институции. Нещо повече - размерът на въпросната глоба е лишен от всякакво обективно основание и е напълно несъразмерен спрямо европейската практика", посочват от компанията.

Цялата позиция на търговската верига вижте тук.