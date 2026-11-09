Руският независим вестник "Новая газета" окончателно прекрати дейността си

Днес руският независим вестник "Новая газета" трябва окончателно да напусне офиса и да прекрати окончателно дейността си.

На 30 октомври с публикация на сайта си екипът обяви принудителното затваряне на изданието.

"Убиха "Новая газета". Вестникът спира да съществува. На 9 ноември светлината в нашия дом, който обитавахме 30 години, ще изгасне. Ще изключим сървъра и ще си тръгнем", гласеше посланието.

Стана ясно, че редакцията е принудена да напусне сградата, в която се помещава.

Вестникът спира да излиза на хартия след руската инвазия в Украйна през 2022 г., но до днес имаше онлайн издание. Заедно с редакцията на вестника изчезва и музеят в памет на журналистката Анна Политковская, която беше част от екипа на "Новая газета". През 2021 г., за 15-годишнина от убийството ѝ, кабинетът ѝ беше превърнат в музей.

Един от главните редактори и основатели на "Новая Газета" е Дмитрий Муратов, който е носител на Нобел за мир.