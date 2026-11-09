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Отпуснаха средства за спешен ремонт на Музикалното училище в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
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Министерството на културата отпусна първи транш от средствата за дългоочаквания ремонт в Музикалното училище в Пловдив. Както преди месец ви показахме, учебното заведение има нужда от спешна реконструкция на покрива, който от години тече. С държавните средства ще бъде разширена и материалната база.

Близо 1 милион и 600 000 евро ще струват разширението на материалната база в училището и ремонтът на покрива. С писмо Министерството на културата е уведомило директора на учебното заведение, че тази година ще отпусне 20% от сумата. Средствата ще покрият авансовото плащане по договора с фирмата изпълнител.

Нели Попова-Коева – директор на НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив: „Траншът ще дойде – 165 000 евро ще отпуснат. И по този начин няма да изгубим строителното разрешение, което изтича през януари 2027 година.“

Освен спешна реконструкция на покрива на сградата със средствата ще бъде разширена и учебната база. На последния етаж ще бъдат изградени 10 класни стаи и 4 кабинета. Учебната база е тясна, а интересът към кандидатстване през последните години е голям.

Нели Попова-Коева – директор на НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив: „Там са предвидени още една зала по класически танц „Балет“, една за „Поп и джаз пеене“, за съставите – хорови и духови оркестри, да могат да репетират, защото сега всичко това е вместено долу в концертната зала – аулата. До обед балет, даже цял ден. Следобед едвам вмъкваме симфоничен оркестър. Имаме много състави – китарен ансамбъл, смесен хор, детски хор, народен хор.“

Поля Паунова-Тошева – преподавател по история на музиката: „Относно специализираната подготовка, камерните зали, звукозаписните студия, защото имаме голяма специалност „Поп и джаз пеене“, и най-вече за нашите прекрасни балерини, които наистина ще имат възможността да имат собствена зала, а не да използват концертната зала, която всъщност е концертна зала и се ползва за концертна практика.“

Заради липсата на зали приемът за балетната специалност се провежда през 4 години. Родителите, които събираха подписка с искане за спешно финансиране, не крият радостта си от бързата реакция на държавата.

Калоян Начев – родител: „Проблемът беше наистина, че децата не ги приемаха всяка година. Приемаха деца в специалност „Балет“ и децата например се подготвят. Имам близко семейство, което си подготвяше 2–3 години детенцето да влезе, а тази година нямаше прием за деца и то си остана... Една мечта просто си отиде.“

Поля Паунова-Тошева – преподавател по история на музиката: „Балетът изисква доста специфично оборудване и материална база, което мисля, че сега ще се надяваме да се случи.“

За отпускането на средствата е съдействал областният управител на Пловдив Георги Янев. Остатъкът от сумата за ремонта ще бъде преведен през следващата календарна година.

#спешен ремонт #отпуснати средства #музикално училище #Пловдив

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