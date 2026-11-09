Жители на Павликени протестират срещу новото разписание на БДЖ

Расте напрежението сред жителите на община Павликени заради новото разписание на БДЖ. Според първоначалния проект шест бързи влака по направленията София – Варна и София – Бургас няма да спират на гарата в града. Над 6000 души вече са подкрепили подписка с искане железницата да преразгледа разписанията.

Недоволството е заради опасенията, че промените ще затруднят достъпа на хората до големите градове, медицинските центрове и други важни населени места. Жителите на Павликени настояват поне част от бързите влакове да продължат да спират на гарата, която има 129-годишна история.

Инициаторът на подписката Станислав Георгиев обясни, че тя е събрала над 6000 подписа само за седмица. По думите му железопътният транспорт е особено важен за възрастните хора, младите семейства и гражданите, които нямат възможност да пътуват с автомобил.

„След като решиха от „БДЖ – Пътнически превози“ да няма нито един преминаващ експресен влак през нашата гара, решихме да реагираме. За нас темата е много чувствителна. Трябва да стимулираме младите хора да пътуват, също и хората, които да имат лесен достъп до големите градове и медицинските центрове“, заяви инициаторът на подписката Станислав Георгиев.

Недоволството споделят и редовните пътници. Добринка Данева, бивш служител на гарата, също настоява за промяна в разписанието.

„Най-редовно ползвам железопътния транспорт до Червен бряг и по всички направления. Спирането на експресните влакове е просто престъпление спрямо града, околията и населението. Надяваме се на положително развитие за нашата прекрасна гара“, коментира тя.

След проведени протести и среща с ръководството на „БДЖ – Пътнически превози“ има обещание първоначалният проект за разписание да бъде преразгледан. Това съобщи кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов, който е внесъл подписката с над 6000 подписа.

Инж. Емануил Манолов, кмет на община Павликени: "Внесох подписката с 6000 подписа, разбира се, ръководството каза да си я прибера обратно. Имали достатъчно такива подписки, а и знаели как се правят такива подписки. Но мисля, че разговорът беше конструктивен и обещаха да преразгледат този първоначален проект на разписанията, за да може поне София-Бургас и Бургас-София да спира на гара Павликени. Защото ако той не спира, се получава един промеждутък около 3 часа без влак и по направление София, и по направление Варна."

От общината подчертават, че гарата има важно значение и за връзките с Горна Оряховица, Велико Търново, Плевен и Свищов, особено на фона на ограничения автобусен транспорт в региона.

Докато БДЖ преразглежда разписанията, жителите на Павликени подготвят нов протест в събота.