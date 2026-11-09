Преди идването на зимата: Нови системи за лавинна опасност и наблюдение на снега у нас

Все по-близо сме до зимния сезон и в следващите минути ще говорим за безопасността в планините. Българската лавинна асоциация приключи планираното обновяване на основните си дигитални платформи и посреща зимата с нови системи за наблюдение на снега и лавинната опасност.

С идването на зимата и падането на първите снегове в планината, хиляди туристи, любители на зимната планина и зимните спортове се озовават в лавиноопасни терени и често дори не знаят колко опасности всъщност крият те. Още преди години беше създадена Българската лавинна асоциация, която се грижи за това да информира и образова хората за тяхната безопасност в лавиноопасните терени и високата планина. И тази година те ще наблюдават снежните условия на три основни ключови места - в района на Банско, на Седемте рилски езера и в Витоша.

Андрей Балевски, Българска лавинна асоциация: "Тази година ще имаме помощни инструменти, така да ги нарека, и много ценна информация, които може да се види в нашия сайт. Първо за модела АТЕС. Този модел прави оценка цялостна на планината. Нашите планини, особено Рила и Пирин, Витоша също не е за подценяване в определени региони, са доста алпийски. И точно това показва модела. Там се разделя до каква степе на лавинна опасност потенциално може да има, и колко е сложен терена."

Зоните са показани с различни цветове на картата в зависимост от това дали теренът е лесен, сложен или екстремен.

Андрей Балевски, Българска лавинна асоциация: "В Пирин е доста алпийско. Вижда се много добре, че има доста склонове, които биха потенциално били много лавиноопасни. Също така и Палашица е една от най-големите потенциални лавини на Балканския полуостров. Затова и първоначално нашите усилия бяха съсредоточени тук. Но този модел работи само за хора, които имат познания, можат да се ориентират къде това се случва на картата. И той работи в комбинация с лавинния бюлетин с петте степени на лавинна опасност. Само тогава той може да е адекватен, но е много добър инструмент."

Хората могат да се ориентират преди да предприемат някакъв преход, зимен поход, да видят много добре как съвпада с картата.

Другата нова платформа, е разработена и която всички ще могат да видят се нарича "Сноупак".

Андрей Балевски, Българска лавинна асоциация: "Сноупак" моделът за момента е експериментален. Наложихме данните върху миналогодишния сезон и разликата е няколко сантиметра сняг на различните зони. Той ще бъде актуален след като започне зимния сезон и започне да даваме ежедневните ни бюлетини и наблюдение на полигона, тъй като той има необходимост от корекции по данните. Тоест той дава някакъв прогноза за снежната покривка, колко ще бъде, съвсем накратко разказано, от какви кристали ще бъде, дали ще има замръзване и така нататък. Но след като се направят реалните наблюдения на полигоните, чак тогава този модел ще може да сработи. Тоест трябва да имаме няколко дни наблюдения и тогава той ще бъде доста адекватен. Той ще дава прогноза за следващия снеговалеж, примерно колко се очаква, дали е 10, 15 или 50 сантиметра, което е критично. На нас също ще ни помогне в оценката за лавините бюлетини, ще ускори процеса, и като бюлетините се издават рано сутрин, преди започване на работата на ски-зоните по места, за да може да са информирани хората. Все пак това е най-големия риск, достигане бързо с лифтове. Също така рано сутрин си правят планове и планинарите за излизане в планината. Така че "Сноупак моделът", пак казвам, гледайте го след 1 до 5 декември, когато ще започнем наблюденията."

Няма безопасна планина, категоричен беше Балевски. Той отново призова туристите и любителите на планината да да тръгват на път подготвени, да носят със себе си лавинен комплект, в който има лавинен предавател-приемател, който излъчва сигнал постоянно и помага да се открие затрупан под лавина човек, сонда и лавинна лопата.

Андрей Балевски, Българска лавинна асоциация: "Със сондата локализираме по-точно локацията на човека, който е затрупан под лавината. И само с трите в комплект и с лавинната лопата можем да достигнем на време, за да се окаже първа помощ на хората. Както казах, ако имаме само лавинен предавател-приемател, за около един час може да бъде изкопан човека, а за трите в комплект под 10 минути е норматива, това е единствения шанс човек да оцелее в групата. И най-важно е да знаят хората как да ги използват лавинен комплект."

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