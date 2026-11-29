Военен самолет прибра в България двама души пострадали при мелето на стадиона в Марсилия.

Спартанът излетя за Марсилия около 18.00 часа вчера и се върна в София малко след 2 часа.

На борда пътува екип на ВМА. Две линейки транспортираха пострадалите от авиобаза "Враждебна" до ВМА.

Един от пострадалите остава в болницата в Марсилия, защото състоянието му не позволява транспорт. На летището дойдоха и фенове на "Левски".

Сред тях беше и Виктор, който е понесъл множество удари докато с друг привърженик на "Левски" са се опитвали да предпазят момиче от ударите.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: "В болница "Норд" остава още един пациент. За него не получихме разрешение от медицинския екип в болница "Норд" да бъде дехоспитализиран и съответно транспортиран по въздух. Защо? Защото състоянието му не позволява да бъде транспортиран по въздух. Утре продължават наблюденията при него. Много е възможно да се наложи операция. Емил Ботев, фен на "Левски": "Аз съм посетил много мачове на "Левски" и съм бил навсякъде и ще бъда, повярвайте ми. Просто аз такова нещо, такава бруталия не съм виждал." Виктор, пострадал: "Никой не искаме да обвиняваме. Просто искаме тия хора, които бяхме там. Всички са прибърът живи и здрави. И вече от тук нататък ние също сме адекватни граждани. Също и на Европейския союз. И ще преценим какво следва."