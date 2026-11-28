Украинските сили са успели за първи път да свалят руски реактивен дрон с експериментален лазер, обяви правителствена структура на Киев, специализирана в иновациите в отбранителните технологии. Руските сили са поразили подстанция в Киев, топлоелектрическа централа в Киевска област и кораб с военен товар в Черно море, това съобщи Москва.

Поне трима са ранени в Киевска област, един е пострадал в Кривой Рог.

Светлана, жителка на Кривой Рог: "Събудихме се от експлозия, изтичах при дъщеря ми. За щастие когато спи тя се завива през глава. Открих я да лежи със стъкла върху одеалото. "

Първото свалянето на руски реактивен дрон с лазер е осъществено със система, разработена от получател на субсидии от украинската програмата за военни иновации "Брейв-1". В съобщението се посочва, че успешното прихващане не означава, че технологията е готова за масово внедряване.



В интервю за британската обществена телевизия БиБиСи украинският лидер Зеленски заяви, че атаката срещу руски кораб край бреговете на Либия е в координация с еропейските партньори. Последва телефонен разговор с италианския премиер Джорджа Мелония, след като Рим предупреди Киев да не пренася войната и в Средиземно море. Пред Мелони Зеленски е потвърдил, че операцията по потапяне на руския кораб е осъществена без предварителна координация с европейските съюзници, противно на това, което каза по-рано пред БиБиСи.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Нашите дипломати работят с дипломатите на всяка страна, ако действаме в международни води или край някаква инфраструктура на други държави. Всичко е за нашата, как да го кажа, справедлива цел. Не можем да позволим руски кораби да ни атакуват или да превозват оръжия."

С минута мълчание и възпоменателни церемонии Украйна почете паметта на жертвите на Гладомора. По официални данни гладът отнема живота на около 4 милиона души в продължение на 22 месеца през 1932-33-та година. Особено засегнати са децата. Гладоморът е предшестван от насилствена колективизация на земеделието при управлението на Сталин.