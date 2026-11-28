Войната в Украйна - най-малко седем загинали след руски удари в Черниговска област. По данни на генералния щаб в Киев, през изминалата нощ Русия е атакувала с над 160 дрона, 141 от тях са били обезвредение. Според Москва към руска територия са изстреляни над 1 200 безпилотни машини. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че операцията край бреговете на Либия не е съгласувана се европейските партньори.

В пост в социалната мрежа ЕКС, президентът Зеленски написа, че е разговарял с премиера на Италия - Джорджа Мелони, двамата са обсъдили настоящата ситуация, и по думите му е много важно двете страни да се разбират.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Потвърдих, че неотдавнашната операция край бреговете на Либия е била проведена без предварителна координация с нашите европейски партньори. Също така подчертах ангажимента ни да гарантираме, че съответните служби споделят цялата необходима информация и поддържат пряка, редовна и ефективна комуникация.

С написаното Зеленски на практика опровергава свое предишно изказване, според което украинските удари се съгласуват с партньорите от Стария континент.

След като два руски бойни кораба бяха поразени край либийскич град Бенгази, и Киев пое отговорност, италианският премиер Джорджа Мелони предупреди за опасността войната да се пренесе в Средиземно море.

В интервю за "БиБиСи" украинският президент коментира думите на американския си колега Доналд Тръмп за това, че Путин му е приятел - това е все едно с Хитлер да сте приятели каза Зеленски.

Забавянето на решенията за подкрепата за Украйна в крайна сметка може да струва на европейските държави значително повече средства за защита на собствените им територии, каза украинският външен министър Андрий Сибига.

При посещението на с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе в Киев стана ясно, че е приет план за демократичната сигурност в Украйна за периода 2027-2030 година, който предполага редица конкретни мерки в областта на върховенството на закона и възможностите за инвестиции.

А в Украйна от окупираните руски територии се завърнаха 9 деца, част от тях не бяха виждали родителите си повече от 3 години. Операцията е извършена с посредничеството на първата дама на САЩ - Мелания Тръмп.