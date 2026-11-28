Категорично осъждаме този тип поведение. Така коментира нападението над фенове на "Левски" в Марсилия в предаването "Денят започва с Георги Любенов" министърът на туризма Илин Димитров:

Илин Димитров, министър на туризма:"Видяхте, че премиерът реагира буквално светкавично и поиска обяснение на най-високо политическо ниво от Франция. Ще настояваме, ще наблюдаваме, ще следим изкъсо от целият процес, защото виновните трябва да бъдат наказани. И подобен тип събития, абсолютно те нямат място в нито една цивилизована държава, нито един каквото отиваш на матчите прибива, дори преди матча видяхте, че започват. Това обаче подчертава нещо много важно, че България е сигурна държава. Такива недостойни сцени тук няма."

Има увеличение на интереса към България като туристическа дестинация, каза още Илин Димитров. Една от големите нискотарифни компании е заявила увеличение на броя туристи с над 40% - до 500 000 места във Варна и Бургас през новия летен сезон.

Илин Димитров, министър на туризма: "Германците, за които първото ми интервю при вас беше, че загубихме германския пазар, сега в момента ние като правителство го възстановихме. Имаме между 30% и 40% ръст за догодина. Една от най-консервативните държави, които проверяват всичко 5 пъти, решава да увеличи обемите към България, на база и преговори, и разговори, но и на това, че тук сме сигурна дестинация. Сто хиляди повече регистрации имаме за поляци за следващия сезон. В Румъния имахме огромно събитие. Там имаше 90 тур-оператори, представители на туристическия бизнес, които искаха да увеличат обемите си към България."

Министърът беше категоричен, че България се ползва с авторитета на сигурна дестинация:

Илин Димитров, министър на туризма: "Аз бях на най-големите изложения в Великобритания, Полша, Германия, Обединените арабски емирства, Румъния, и там се срещнах с може би 20-те водещи тур-оператори, най-големите тур-оператори. Знаете ли, нито един път темата сигурност за България не беше повдигната. Напротив, отчита се повишен интерес и се отчита това, че ние сме много добра продукционери. - На фона на атаките с дронове на кораби в Черноморе? Категорично искам да заявя, че в моите разговори нямаше нито един път някой да попита за тема "сигурност"."

От следващата година ще бъде създаден и бюлетин с ежедневен индекс за чистотата на водата, който ще се изпраща до всички тур оператори и журналисти на фона на притесненията след потъналите кораби и атаките с дронове в Черно море в последните седмици.

Няма и опасност конкурсът "Евровизия" да не се проведе в Бургас, каза още Илин Димитров:

Илин Димитров, министър на туризма: "Ние имаме връзка с "Евровизия" постоянно. Нито едно запитване относно сигурността не е постъпило, нито опасение. Дори в момента работим за първата фаза, която ще започне в началото на април, когато идват артисти и започват да репетират. Всъщност трябва да гледаме отвъд "Евровизия", защото тя ще насочи прожекторите към България, но не трябва да използваме момента и да продължим да правим големи събития тук. И това е един от големите ни цели. Да привличаме мегасъбития в България. Не само "Евровизия". В момента, заради усилената реклама на България, която и министерството прави, търсенето на нашата държава в онлайн платформите с 300%. Тоест ние все повече шум вдигаме в дигиталната среда и все повече хора пишат България по търсачки и по социални медии."

Почти готов е и закон, който ще позволи да бъдат подновени лифтовете и да бъде инвестирано в нови съоръжения, допълни министърът.

През декември ще бъде публикуван за обществено обсъждане и закон, който цели да бъдат изсветлени краткосрочните нощувки у нас и вкарването им в една система. Така и общините ще могат да разполагат с 50% от средствата, които, след консултации с местния консултативния съвет по туризма, да могат да бъдат харчени за различни събития.

Илин Димитров, министър на туризма: "Те да имат отделна рекламна стратегия, не да се задава от министерството, а да могат да рекламират на място. Фестивали, събития, концерти, ще канят изпълнители, тези пари ще бъдат харчени от тях с местния консултативния съвет по туризъм за цели свързани с местния туризъм. - От кога смятате, че това ще стане? Законът е готов, аз имам едно правило, че който бърза греши, искаме да го огледаме, да видим всичко и следващата година със сигурност той ще заработи."

Всичко е готово и за предстоящия зимен сезон, каза Илин Димитров. В курортите са направени проверки и условията за туристите са добри.

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