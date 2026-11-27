Парламентът прие промените в пакета данъчни закони, които гарантират приходната част на бюджета през 27-ма година. Напрежение в пленарната зала при обсъждане на текстовете от закона за Данък добавена стойност, задължаващи физическите лица да се регистрират по ДДС при препродажба на новопридобит имот и предложенията за вдигане не прага за регистрация по ДДС.

Прагът за регистрация по ДДС ще се вдига поетапно през следващите три години до 75 хиляди евро, реши мнозинството.

Мартин Димитров, ДБ: "Имате още време да подкрепите нашето предложение на ДБ за увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС до 85 000 евро. И като отидете в вашия избирателен район и хората ви питат: "Кои са важните неща за малкия бизнес, които направихте? Кои са ви важните мерки за развитие на България?" Ще има какво да кажете." Димо Дренчев, "Възраждане":"В началото на 25-та година, за 3 месеца прагът беше вдигнат до максимално разрешените 85 000 евро в Европейския съюз и нищо не се случи. Не падна небето на земята. Напротив, икономиката, почна да се развива. За съжаление само 3 месеца по-късно това беше отменено." Людмила Петкова, зам.-министър на финансите: "Прагът, който се предлага поетапно, увеличаване на 60, на 70, съответно на 75 000 евро, е съобразен и със спецификата на българската икономика, и с лицата, които са регистрирани по ДДС. По данни на Националната агенция за приходите общият брой на регистрираните по ДДС лица е 375 522. Задължително регистрираните лица са 119 287. Доброволно регистрираните лица са 244 000."

Опозицията се обяви против текста, който задължава физически лица да се регистрират по ДДС, ако решат да продадат новопридобит имот като част от свободна икономическа дейност, с аргумента че понятието не е изчистено.

Теменужка Петкова, ГЕРБ - СДС: "Много сериозен проблем и всички български граждани трябва да знаят, че тогава, когато купуват един имот с някаква цел или имат ресурс, който е свободен и искат да го вложат в нов недвижим имот, нова сграда или част от нея, в момента, в който решат да продадат тази нова сграда или тази част от новата сграда, това означава, че те автоматично трябва да се регистрират по ДДС, да си наемат и счетоводител, защото на всичкото отгоре имаш ангажимент тези хора ще имат ангажимент да подават декларации по ДДС." Асен Василев, ПП:"Дефиницията по начина, по който е написана, е изключително широка. Изключително неясна. И всеки гражданин ще трябва да се регистрира, за да не дойдете 4 или 5 години по-късно да кажете: "Вие сте продали нещо, не сте се регистрирали, дължите 20% ДДС върху тази сделка." БайрямБайрям, ДПС:"С приемането на тези текстове десетки хиляди физически лица ще бъдат подложени на доброволна регистрация по ДДС. Десетки хиляди лица след това ще трябва да направят дерегистрация. А тези, които не са направили дерегистрация, ежемесечно ще подават ДДС декларации." Константин Проданов, председател на бюджетната комисия, ПБ: "Ще бъде затворена вратичката на тези строителни предприемачи, които продават в един ден N на брой построени жилища, без да са им платили ДДС-то и преди да им е възникнало задължението да се регистрират. Няма абсолютно никаква необходимост никой, който получава наследствен имот и го продава, да се регистрира по ДДС и да плаща данък, и да, и да взима, и да му се взима 20% това са неверни внушения."

Мнозинството все пак прецизира случаите, в които сделки с имоти може да се квалифицират като икономическа дейност и подлежат на облагане с 20% по закона за ДДС.