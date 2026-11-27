Варненският административен съд насрочи за 30 ноември разглеждане по същество на делото по жалбата на кмета на община Варна Благомир Коцев срещу решението на ОИК, с което са прекратени предсрочно пълномощията му.



Заради сигнал за бомба планираният за днес брифинг на кмета на Варна се състоя пред сградата на общината.

Според Коцев отстраняването му е било планирано и за него се е знаело още преди месеци. По думите му това е било мероприятие, целящо да блокира работата на администрацията и да го отстрани от кметския пост бързо и неочаквано. Коцев допълни, че бизнес групите в града, които имат собствени интереси и представители в Общинския съвет, са очаквали да имат свой кмет чрез манипулации.

Сега се очаква да се разбере дали Общинската избирателна комисия ще обжалва определението на съда.