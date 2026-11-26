Интензивни и значителни по количество валежи ще има през почивните дни. След относителното затопляне предстои рязко застудяване, при което дъждът ще премине в сняг – още в събота в Северна България, а в неделя – в почти цялата страна.

Днес ще бъде по-топло в сравнение с вчера, с максимални температури между 6° и 13°, а в северозападните райони – около 4°. Вятърът ще бъде умерен – в Източна България от югоизток, а в Дунавската равнина – от североизток. Ще бъде облачно и на много места в Западна България и в крайните северни части на страната ще има валежи от дъжд, а в северозападните райони остава опасността от поледици.

Валежи от дъжд ще има в Западна България и през нощта, а сутринта ще завали и в Централна България. Минималните температури ще бъдат между 0° и 9°, в София – около 2°, а по Черноморието – между 3° и 9°. В Южна и Източна България ще духа слаб до умерен южен вятър. И утре ще има валежи. По-интензивни и значителни по количество ще бъдат те в следобедните часове и през нощта срещу събота в Южна България.

Максималните температури ще бъдат от 5°–6° в Северозападна България до 15°–16° в Югоизточна България, а в София – около 8°. Ще продължи да духа слаб до умерен южен вятър, който в следобедните часове ще се ориентира от север, първо в североизточните райони, и ще започне да се усилва.

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, а под около 1900 метра – от дъжд. Ще духа умерен и силен югозападен вятър.

В събота валежите ще се усилят. На много места в страната ще бъдат временно интензивни и значителни по количество. Със силен североизточен вятър ще нахлува студен въздух и дъждът в Северна България и високите полета ще премине в сняг. Ще се образува снежна покривка.

В неделя застудяването ще продължи и дъждът в почти цялата страна ще премине в сняг. Валежите ще отслабнат и до вечерта почти навсякъде ще спрат. Ще се задържи ветровито, с температури, близки до нулата.

През първите дни от следващата седмица ще преобладава слънчево време, на места с мъгли. Минималните температури ще се понижат съществено и в отделни котловини ще бъдат около и под минус 10°.