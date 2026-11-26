До 3 месеца след кончината на Дядо Гавриил трябва да бъде проведен изборът за нов Ловчански митрополит. Това обясни пред журналисти Врачанският митрополит Григорий.

Епархийският съвет в Ловчанска епархия трябва да се събере и да поиска със свое решение от Светия синод да бъде изготвена листа на потенциалните кандидати.

"Ние следваме Устава на Българската православна църква. Уставът ни казва, че в рамките на три месеца, тоест до три месеца след кончината на митрополита, ние трябва да проведем избор. Така че вече първата стъпка ще бъде събиране на епархийския съвет и официално да поискаме от Светия синод да бъде изготвена такава листа. След това Светият синод ще насрочи свое заседание, на което ще се изготви листа измежду епископите на Българската православна църква, която листа ще бъде съответно предоставена на избирателите и най-малко три седмици преди съответния ден за първо гласуване, следващата неделя канонични избори да започнат. Така че това е."

Митрополит Григорий не се ангажира с конкретни дати.