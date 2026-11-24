Ловеч се прости със своя духовен баща – митрополит Гавриил. Стотици изпратиха владиката в последния му земен път. Българският патриарх Даниил остслужи опелото в катедралния храм „Свети свети Кирил и Методий“ заедно с митрополити от всички духовни епархии.

Миряни, духовници и общественици се стекоха в Катедралния храм „Свети свети Кирил и Методий“, за се простят с Дядо Гавриил.

„Ще го запомним с добро, благодетел, за деца, за възрастни, за всички беше благословен.“ „Толкова състрадателен, толкова обичлив, толкова помогнал на всички.“

Примерът му и всичко, което е направил по време на земния си път трябва да бъдат продължени, призова патриарх Даниил.

Патриарх Даниил: „Митрополит Гавриил възпита и ръкоположи и множество свещеннослужители, които вярваме, че сега, когато той не е сред нас, ще продължат с още по-голяма ревност да утвърждават неговите духовни съвети“.

Пламен Христов - областен управител - Ловеч: "Ще го запомним като един смирен човек, един велик за мен духовник, който отдаде живота си на Българската православна църква".

Григорий - Врачански митрополит и наместник на Ловчанската епархия: "За Дядо Гавриил може да се говори много, един много деен арихиерей, знаем неговите трудове, издателската дейност, която развиваше, просветната дейност, за храмостроителството. Който бъде избран за Ловчански митрополит, наистина ще трябва да се потруди доста".

Снимки: БНТ, БГНЕС и БТА

Стотици се включиха в траурната процесия, която изпрати Дядо Гавриил в последния му земен път до църквата „Света Троица“ и Ловешката митрополия.