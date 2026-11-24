Оттегленото предложение за продажба на три големи и апетитни терена във Варна торпилира процесите по прекратяването на кметския мандат на Благомир Коцев. В предаването "Интевюто" на БНТ в неделя вечерта Коцев съобщи, че ще оттегли предложението имотите да влязат в програмата за продажба. И обясни, че е внесъл тези доклади, за да осигури подкрепа за бюджета във фрагментирания общински съвет.

Предложението три големи терена във Варна да бъдат продадени с цел застрояване породи както недоволството на граждани, така и критики дори от страна на подкрепящите кмета съветници. В неделя вечерта в "Интервюто" Коцев обясни, че е направил това предложение по настояване на общински съветници, за да осигури мнозинство за гласуването на варненския бюджет.

Благомир Коцев, кмет на Варна (22 ноември 2026 г.): "Знаете, че за да намери кметът подкрепа и мнозинство в съвета, било то за бюджет, било то за заем, който предстои да бъде гласуван на утрешната сесия в Общинския съвет, това не става лесно в толкова фрагментиран съвет, в който има 12 различни фракции, от които 4 са бизнес фракции.

БНТ: Т.е. категоричен сте, този терен няма да се продава?

- Не само този, нито един от терените в тази програма няма да бъде продаден."

Факт е, че по-малко от денонощие след тези думи на Коцев в национален ефир, неговият мандат е прекратен по сигнал, подаден миналата година. Решение в тъмните часове на денонощието и без аудиозапис на заседанието на Общинската избирателна комисия и без да е обявено в предварителния дневен ред. В протокола, публикуван днес, не е описано какво отношение взимат отделните членове на комисията, а само поименно как са гласували. Трите имота, които общински съветници са искали от кмета да бъдат обявени за продажба, за да подкрепят бюджета и заема, са с обща площ над 18 хиляди квадратни метра. Най-апетитният от тях се намира в двора на окръжната болница "Св. Анна" в центъра на града. Не по-малко атрактивен е и терен от 3000 кв. м срещу варненската автогара. А най-големият е около цели 9000 квадратни метра и е в район "Младост". Опит за неговата продажба имаше и през 2023 година, но след протести бившата кметска администрация се отказа от тези намерения.

Евгени Станимиров, общински съветник: "Жителите на Трошево и на Младост, които също се противиха срещу решение на Общинския съвет през 2023 г., тези девет декара зелен терен да бъдат продадени за застрояване. Инфраструктурните проекти бяха такива, които се правят без обосновка, в противоречие на много стратегически документи." Николай Кръстев, граждански активист: "Предвидено е тези парцели да бъдат застроени и съответно Община Варна да получи някаква компенсация във вид на жилища срещу парцелите. Въпросът е да има една визия и град Варна не да прилича на някакво бетонно гето, но в крайна сметка да прилича на един европейски град."

Както заяви в неделя вечерта пред БНТ, вчера сутринта кметът оттегля предложението за продажбата на трите имота. Не успява обаче да спре друг спорен проект, изграждането на тунел под Морската градина към "Алея първа", за който Общинският съвет гласува да инвестира 350 000 евро.

Николай Кръстев, граждански активист: "Ние нямаме никаква точна яснота какво ще бъде този тунел. Никой не ни е представил дори един чертеж или една визуализация, която да казва точно така ще бъде. Държим... вярвам, че и много варненци държат, долу алеята да си остане изключително пешеходна зона."

Панорамен асансьор и конгресен център се изграждат в момента на крайбрежната алея във Варна. Ще бъде построен и воден център с атракциони и рекреативни зони. Обещанието на инвеститора е по крайбрежната алея да няма високо строителство. Жителите на Варна обаче не искат автомобили и строежи на крайбрежната алея. Именно Коцев, първо като областен управител през 2022 година спира колите по "Алея първа". Наследникът му на поста ги пуска, но като кмет Коцев отново ги спира, с което влиза в конфликт със сериозни бизнес интереси.