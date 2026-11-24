Украинският президент потвърди, че страната му стои зад атаката в събота срещу руски кораб във Финския залив. Киев пое отговорност и за нападението срещу два руски кораба край Либия в неделя. Руски дрон нахлу в полското въздушно пространство. А в някои райони на Южна Корея бяха задействани сирените заради нарушаване на въздушното пространство от Русия. Разраства ли се войната?

Санкт Петербург. Атакуваният „Спарта II“ беше изтеглен до руския бряг. Според украинското разузнаване корабът е превозвал оръжие. Бил е атакуван с два дрона. Според украинския президент атаката е станала в руски води, но по-късно теченията са отнесли кораба към Финландия.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Всеки кораб под руски флаг, всеки, който превозва оръжия или какъвто и да е товар, подлежащ на санкции, и кораб, който може да превозва кой знае какво, е легитимна цел за нас в руски териториални или неутрални води.“

Зеленски призна за безпокойство сред някои западни партньори на Киев. Германия и Норвегия вече предупредиха за опасност от ескалиране на напрежението в Балтийско море. То е сред най-натоварените транспортни коридори в света. През него преминават около 15% Зот световните товарни морски превози годишно.

Безпокойство от разрастване на войната изрази и Италия, след като Киев пое отговорност и за нападенията срещу два руски кораба в Средиземно море, извършени в неделя.

Четири дни след като в Полша паднаха три руски ракети, поляците отново усетиха близостта на войната. Руски разузнавателен дрон нахлу във въздушното пространство на страната.

„Чувствам се застрашена. Всяка сутрин гледам новините, за да разбера дали не е имало нови нападения. Лягаш си вечер, но никога не знаеш какво ще те очаква, когато се събудиш, нито какво може да се случи. Не би трябвало да живеем така.“

Дронът е променил посоката си. Полските военни имали разрешение да го свалят, но заради риск за цивилното население не предприели действия.

Южна Корея за кратко издаде предупреждение за евакуация на остров Улъндо, след като руски самолет навлезе във въздушното пространство на страната. От Москва потвърдиха, че руски бомбардировач е прелетял над Японско море и е бил ескортиран от два изтребителя. Според руските власти самолетът е летял в неутрална зона. Южнокорейското външно министерство обаче привиква утре военното аташе на Русия.