След ударите по моста през Керченския пролив окупационните власти увеличиха броя на крайградските влакове по единствената оцеляла железопътна линия от Керч. Сега те могат да превозват до 6000 пътници на денонощие. Междувременно жителите на полуострова се оплакват от трудности при напускането му, дълги прекъсвания на тока и сривове в работата на институциите.

„Автобусите се щурмуват, за да се напусне Крим. Списъците с предварителни записвания не действат – качва се този, който успее. Нощем градовете са тъмни. В местните групи в социалните мрежи основна тема са графиците за тока. В някои градове издаването на задгранични паспорти е спряно заради липса на ток. Училищата обещават да преминат към онлайн обучение, ако токът спира за повече от 3 часа. Пред банкоматите има опашки, хората теглят пари в брой“, съобщават източници на „Суспільне Крим“ на полуострова.

Окупационните власти увеличиха броя на влаковете, които минават по моста над Керченския пролив, където след атаките на украинските Сили за отбрана е оцеляла само една линия. По данни на руската държавна агенция РИА „Новости Крим“ на 23 ноември по моста ще се движат 12 влака с крайна станция Керч.

Контролираната от Русия „Южна крайградска пътническа компания“ вече може да превозва до 6000 души на денонощие, съобщават експерти от Асоциацията за реинтеграция на Крим (ARC).

„До 22 ноември броят на курсовете им е увеличен до вероятната логистична граница от 7 двойки през светлата част на денонощието. Това дава около 2000 седящи места в една посока или около 6000 души на денонощие, ако влаковете са претъпкани до краен предел. След това окупаторите вероятно ще се опитат да добавят вагони“, се казва в съобщението.

Според експертите преди удара по моста пътникопотокът по автомобилната му част е достигал до 10 000 души, като значителна част от тях са били жители на полуострова, пътували до Кубан за по-евтини продукти или бензин.

„Въпреки обещаната по-рано от окупаторите автобусна логистика, която свързва рейсовете от кримските градове с този влак, както сега пишат самите окупатори, билетите се продават на сайтовете на автогарите, а пътуването във влака пътниците плащат отделно“, пише ARC.

Окупационните власти преди това обещаваха безплатни катери до Кубан, но според Асоциацията нямат такива възможности.

„През 2022 г. в пикова ситуация окупаторите използваха за превоз на пътници катерите „Диана Тривия“ (построен през 1971 г.) и „Клемез“ (от 1989 г.), иззети от тях в Керч в началото на окупацията. От 2025 г. обаче керченският пристанищен флот е под контрола на описваната многократно от нас структура „НИКИМП“, която веднага започна бързо да го разпродава, основно за скрап. Съдбата на тези катери в момента е неясна“, отбелязват експертите.

Катерът „Портовик Новороссийска“, който още през деня на 22 ноември е бил край Керч, може да превозва само 40 пътници на курс, а „Диана Тривия“ е била проектирана за 200, посочват от ARC.

„Затова наличните днес в акваторията на Керч и съседното пристанище Кавказ в Краснодарския край контролирани от Русия катери не стават за масов превоз на пътници“, заключават специалистите.

Статия, написана от Liudmyla Slobodeniuk (Suspilne), първоначално публикувана на 23 ноември 2026 г.