Животинките за емоционална подкрепа вече са често срещани в домовете за възрастни хора, но започват да се появяват и в интензивни отделения за следхирургично лечение. Болница в Париж е сред първите, които срещат домашен любимец със стопанката му в подобна среда.

Паскал тъкмо е преживяла тежка операция. Съпругът ѝ Анрѝ се подготвя да я посети, като планира да остави семейното куче Луна отвън да изчака. Медицинска сестра обаче го изненадва.

Анри Бутман, собственик на Луна: „Бях отвън с кучето, когато ме видя една медицинска сестра. Попита ме защо не го доведа. Бях много изненадан, в това няма логика. После тя ми каза, че няма проблеми, че тук правят така.“

Кучето Луна трябва да премине преглед и проверки за редовна ваксинация. Протоколът е стриктен, защото пациентите в интензивни отделения са уязвими и по-податливи на инфекция. Въпреки това, според лекарите няма проблем. Дори при интубирани пациенти, където машините са високотехнологични и жизненоважни. Срещата на куче и собственик винаги е щастлива – независимо от обстановката.

Паскал Ролан, собственик на Луна: „Вчера с Луна дремнахме заедно. Когато се събудих, не изпитвах никаква болка. Помислих си – жалко, че не може да остане тук за цялата вечер. Щях да имам доста по-спокойни нощи, без кошмари. Това е начин да се върна към нормалния живот.“

Когато кучето Луна си тръгне, стаята се почиства и дезинфекцира щателно. Инициативата е организирана от местен доктор, който иска да помогне на пациентите си както е възможно.

проф. Антоан Монсел, интензивна грижа: „Наблюдаваме силно изразено намаляване в нивата на болка, депресия и тревожност. Измерихме и нивата на хормона на стреса в слюнката, които се намаляват само в рамките на минути след контакт с животното. Ефектът е значителен и настъпва бързо.“

Следващата стъпка на лекарите е да тестват дали среща с домашен любимец би могъл да покаже същия ефект и при пациенти под влиянието на медицински опиати. Засега от болницата споделят, че не са наблюдавани усложнения и споделят оптимизъм.