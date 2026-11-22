Масови протести в Хърватия след смъртта на пациент в психиатрична клиника в Загреб на 21 октомври.

На главния площад в Загреб се проведе възпоменателна церемония за 32-годишния Кристиан Йосип Периш. Бивш спортист и треньор, той почина след приемането си в клиниката. Смъртта му предизвика обществено възмущение, след като изтекли записи от охранителни камери показват, че персоналът на психиатричната болница удря Периш с юмруци и държи възглавница върху лицето му. По случая са задържани 8 души. Демонстрации имаше и в градовете Задар, Осиек и Риека.