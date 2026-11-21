Бившият шеф на полицията в Италия Джани де Дженаро се е самоубил в дома си в Тоскана, след като срещу него започна разследване за съдействие на италианската мафия.

Прокуратурата разглежда осуетяване на разследването на атентата срещу легендарния следовател Паоло Борселино. Де Дженаро е шеф на полицията от 2000 г. до 2007 г. и е една от най-влиятелните фигури в областта на сигурността. Изиграва ключова роля в борбата на държавата срещу италианската мафия през 80-те и 90-те години.

Преди по-малко от седмица прокутарурата в Сицилия получава отказ от съда да постави де Дженаро под домашен арест в рамките на разследването. Обвиненията шокират мнозина, както и самия него, споделя адвокатът му. Много италианци смятат, че разследването на убийството на Борселино не е направено добросъвестно, а синът на магистрата сподели след самоубийството – „Частица от истината си отиде с него“.

Премиерът Джорджа Мелони изказа съболезнованията си. Джани де Дженаро, по прякор „Акулата“ работи рамо до рамо с прокурора Фалконе и има значителен принос в екстрадирането на Томазо Бушета от Бразилия – високопоставен мафиот, чиито показания са първият значим принос в борбата срещу Коза Ностра.