Централната банка на Латвия (Latvijas Banka) подготвя нова емисия, посветена на традицията на коледните пазари в страната.Кампанията е насочена към коледния бюджет на гражданите, а нумизматичните продукти ще могат да бъдат купени ексклузивно през уебсайта www.e-monetas.lv.

Във вторник, 24 ноември, банката ще пусне специална възпоменателна монета с номинална стойност от 2 евро, посветена на традицията на коледните пазари в страната.

Монетата ще се предлага в ролки с монети за обращение (които постепенно ще стигнат до портфейлите на хората), както и в подаръчни опаковки и нумизматични комплекти. Тиражът на монетата „Коледен пазар“ с качество за обращение е 400 000 броя. Те ще бъдат пуснати в обращение като обикновените монети от 2 евро.

Освен това 7 000 монети ще бъдат отсечени с качество „брилянтен некръгъл“ (Brilliant Uncirculated, BU) в подаръчна опаковка, а 5 000 броя ще бъдат за комплектите с монети за обращение. Цената на монетата в подаръчна опаковка е 16 евро, а на комплекта – 37 евро. За да имат достъп възможно най-много купувачи, лимитът за една покупка е 3 монети в подаръчна опаковка, 1 ролка и 3 комплекта.

На националната страна на монетата е изобразен коледен пазар, на който се радват посетителите, и петел на църковен шпил. Изписани са и името на държавата (LATVIJA) и годината на емитиране (2026). Монетата е отсечена от Кралския нидерландски монетен двор (Koninklijke Nederlandse Munt) в Нидерландия.

Всяка година държавите от еврозоната могат да пускат в обращение до две специални възпоменателни монети от 2 евро, както и една допълнителна по съвместна програма на няколко държави членки.

Статия, написана от LSM English (Latvian Public Media), първоначално публикувана на 19 ноември 2026 г.