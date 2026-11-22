Операция по издирването на оцелели след срутването на част от жилищен блок в района на Киев заради руска атака с дронове. Потвърдена е смъртта на двама души, 14 души са в неизвестност, деветима са спасени. Продължава и операцията по гасенето на руския товарен кораб, който беше ударен от дронове край бреговете на Финландия. Засега се знае, че плавателният съд е под американски санкции и е свързан с руските въоръжени сили, но все още не е ясно - какъв е товарът му?

Спасителните операции в Димер в покрайнините на Киев бяха прекъснати заради поредната атака с дронове, докато близки на хората, изчезнали под руините на частично срутилия се 5-етажен блок стояха в напрегнато очакване на новини.

Наталия, близка на жена в неизвестност: „Няма връзка с нея. Ударен е точно техния трети етаж. Случи се на 35-ия ѝ рожден ден.“

Виктория Рубан, говорител на спешната служба: „Тежка техника трябва първо да махне големите бетонни плочи.“

Училищата в украинския пристанищен град Одеса преминават към дистанционно обучение заради тежки поражения на енергийната мрежа. Общо 20 украински района са били подложени на руски атаки през седмицата, съобщи Володимир Зеленски. Русия е изстреляла 2700 дрона, и над 1500 бомби и ракети, включително севернокорейски. Забавянията в доставките на оборудване за противовъздушна отбрана са особено неразбираеми, написа в Екс украинският президент и отново настоя САЩ да разрешат доставката на ракети за системите „Пейтриът“, платени от партньорите на Киев по програма PURL.

И днес продължи гасенето на поразения руски товарен кораб във Финския залив. Според финландските военни Спарта II изглежда е бил ударен от украински дрон, а 16-членният екипаж - евакуиран на намиращ се в близост друг руски кораб.

Иля Илин, командир на финландската гранична охрана: „Информацията ни е, че корабът е бил използван за превоз на военно оборудване. Установихме контакт с руските власти, но не получихме ясен отговор. Поради това сме подготвени за възможността на борда да има взривоопасни материали.“

Руският кораб е санкциониран от САЩ през 2022 година и от Украйна по-рано през тази година. Управлява се от руска компания, създадена към министерството на отбраната през 2011 година. Финландският президент Александър Стуб определи инцидента като сериозен и съобщи, че информирал ключовите партньори и най-близките съюзници на Хелзинки.

На фона на напрежението около войната в Украйна и острите критики от страна на американските законодатели Доналд Тръмп отново нарече Путин свой приятел, публикувайки в социалната си мрежа изображение с такъв надпис, на което двамата се ръкуват.