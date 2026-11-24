Благомир Коцев вече обжалва решението на ОИК за отстраняването му от длъжност пред Административния съд и поиска до произнасянето да остане на поста си. Коцев нарече решението на Общинската избирателна комисия “преврат”. Той заяви, че членовете на комисията са били подложени на натиск, за да гласуват по този начин. Председателят на ОИК Велин Жеков отхвърли обвиненията.

Тлееща бомба, взривена в подходящия момент – така описа отстраняването си бившият варненски кмет Благомир Коцев. Целта е източване на средствата от бюджета на Варна, гласуван вчера. Според Коцев Общинската избирателна комисия е била подложена на натиск, а по негова информация е имало “и мотивацията чрез пликове”, за да се гласува оттеглянето му и да започне харчене на приетия вчера бюджет не в полза на града.

Благомир Коцев: "Сега тези всички средства ще бъдат така усвоявани, че да отиват в джобовете именно на тези кукловоди. Средствата, които те ще овладеят, всеки един цент, ще гледат да отиват в техните джобове, а не в тези на варненци."

Причината за отстраняването на Коцев са сигнали за нарушения при ползване на отпуски от 2024 и 2025 година. Председателят на ОИК Велин Жеков отрече да са гласували под натиск, но заяви, че има заплахи срещу членове на комисията след гласуването.

Велин Жеков, председател на ОИК – Варна: "Това не съм го чул за тези пликове. В групата на ОИК вече има пуснати откровени заплахи, които онлайн се получават от членове на комисията, както и към мен също. За физическа саморазправа, примерно."

Снежана Апостолова, посочена от Коцев за изпълняващ функциите кмет, напомни, че по време на спорните отпуски кметът е бил в ареста.

Снежана Апостолова, заместник-кмет на Варна: "Задържането му, както знаете, беше обявено за незаконно и в момента той едва ли не е наказан за това, че е бил в ареста."

Благомир Коцев обяснява атаката срещу него с факта, че десетилетия Варна не е имала независим кмет.

Благомир Коцев: "Още от времето на Кирил Йорданов, който беше кметът на ТИМ, след това Иван Портних – кметът на Дънката, този град винаги се е владял по този начин – чрез страх, чрез овладяване на администрацията, защото тук сме винаги едно феодално общество. Ще сезирам прокуратурата, че съм имал лични заплахи, защото не му пускам конкретен обект и конкретен строеж, защото има проблеми в строителните книжа. Даниел Славов е този човек."

Потърсихме бизнесмена Даниел Славов за коментар, но телефонът му е изключен. От Общинската избирателна комисия обявиха, че срещу Коцев има различни други сигнали, които са отхвърлени, и пет сигнала по казуса с отпуските му.

Велин Жеков, председател на ОИК – Варна: "Само в Община Варна и може би в още една или две общини има решение на Общинския съвет, където дават допълнителна отпуска на кмета, което трябва съд да го прецени, но няма опора в закона."

Според Жеков документите по случая са дали достатъчно основания на 20 от 26 присъствали членове на ОИК да гласуват за отстраняването на кмета. Двама души от квотата на ПП-ДБ също са подкрепили решението за отстраняване.

Благомир Коцев: “Доколкото знам са двама. Единият вече отдавна е излязъл от нашата партия. Той е вече част от "Прогресивна България", доколкото знам, защото е бил част от РИК по време на последните избори. Какви са му били мотивите да гласува? Не знам."

Решението на Общинската избирателна комисия идва с около година закъснение и бавенето е умишлено – това напомни един от адвокатите на Благомир Коцев.

Марин Пандов, адвокат на Благомир Коцев: “Ако се бяха произнесли в този срок, който е законов, пак подчертавам, тогава ще имаме съвсем друга хипотеза, в която е пресрочен избор. А в момента сме в хипотезата, в която Общинският съвет ще избере до изборите лице, което да изпълнява функцията на кмета.”

снимки: БТА, БГНЕС (Архив)

След като беше отстранен от длъжност, Благомир Коцев заяви, че ще обжалва решението на Общинската избирателна комисия пред съда. До следващите местни избори остава по-малко от година. Кметът на Варна до есента на 2027 година трябва да бъде избран от Общинския съвет, като все още няма яснота кога ще стане това, освен ако съдът не отхвърли решението на ОИК.

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