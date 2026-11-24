България защитава интереса на населението си, заяви вицепремиерът Александър Пулев часове преди да стане ясно за глобата на ЕК заради свръхдефицита. Според Пулев малко вероятно е правителството да промени коренно план-сметката за догодина дори и да има санкция.

Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката: "Ние координираме много тясно процесите с ЕК, знаем без да се оправдаваме с наследството, че ситуацията е тежка. Ние съгласуваме с Европейската комисия, но никой не ни диктува какво да правим, в крайна сметка българското правителство е независимо и ние работим по начин, по който да защитим националния интерес. Всякакви дискусии с Европа към момента са много конструктивни, аз не съм чул за такава такса, но не смятам, че тя ще доведе до някаква цялостна ревизия на Бюджет 2027."