38 дни преди края на годината Варна се сдоби с бюджет за 2026 година.

С 33 гласа „за“, 3 „въздържал се“ и нито един „против“ Общинският съвет одобри бюджета на морската столица. Той е в размер на 383,26 млн. евро, или с 8,46 млн. евро повече спрямо внесената през август макрорамка.

Близо 212 млн. евро са делегираните средства от държавата, а останалите над 171,3 млн. от приходи от местни данъци и такси. Бюджетът със средства от европейски проекти и програми е в размер на 52,7 млн. лева.

Най-много са средствата за образование - близо 158,6 млн. евро. Бюджетът за здравеопазване е с 6,2 млн. евро повече от първоначалния и възлиза на 29,5 млн. евро. В почти същия размер – над 29,3 млн. евро, са средствата за социално осигуряване, подпомагане и грижи.

Бюджетът беше приет в отсъствието на кмета на града Благомир Коцев.