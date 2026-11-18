Международният валутен фонд призова страните от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия да разширят търговията помежду си, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, цитирана от Филипинската новинарска агенция.

Според фонда задълбочаването на регионалната икономическа интеграция може да донесе ползи за милиарди долари, да повиши устойчивостта на икономиките и да създаде милиони нови работни места.

"АСЕАН все още има огромен неизползван потенциал за разширяване на вътрешнорегионалната търговия. Икономиките на страните членки са отворени и поддържат активни търговски отношения с останалия свят, но търговията помежду им не е толкова развита", заяви управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева в интервю за ФНА в кулоарите на срещата на върха на АСЕАН, и свързаните с нея срещи в Манила.

Георгиева, която произнесе реч и при откриването на 49-ата среща на върха на АСЕАН в неделя, подчерта, че един от основните приоритети на форума е ускоряването на регионалната интеграция като средство за стимулиране на икономическия растеж и повишаване на жизнения стандарт в страните членки.

"Много съм впечатлена от постигнатото на тазгодишната среща на върха. Рамковото споразумение за цифровата икономика е огромна крачка напред за АСЕАН", посочи тя.

Документът предвижда подобряване на цифровата свързаност и улесняване на трансграничната икономическа дейност. Очаква се това да ускори разплащанията, да намали разходите и да позволи на предприятията да работят по-ефективно на пазарите в страните от АСЕАН.

"Нашите изчисления показват, че премахването на всички пречки пред търговията, освен митата, може да увеличи брутния вътрешен продукт на АСЕАН с 4,3 процента, като 2,5 процентни пункта от този ръст ще се дължат на търговията с услуги. Именно тук рамковото споразумение за цифровата икономика ще има изключително положителен ефект. Всичко това ще доведе до създаването на още четири милиона работни места в страните от АСЕАН", заяви Георгиева.

За Филипините задълбочаването на икономическите връзки със съседните държави може да повиши устойчивостта на страната към външни икономически сътресения и да открие нови възможности за инвестиции, търговия и заетост. Страната разполага и с редица предимства, сред които младото население, потенциал на работната сила и способността на хората бързо да се приспособяват към новите технологии.