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Бившият национален селекционер Георги Дерменджиев коментира пред спортния сайт на Българската национална телевизия състоянието на българския футбол след поредната разочароваща кампания на представителния тим в Лигата на нациите.

Специалистът, който има четири шампионски титли с Лудогорец и два пъти е извеждал разградчани до груповата фаза на Шампионската лига, посочи липсата на достатъчно качествени футболисти като основна причина за слабите резултати на България. Дерменджиев изрази мнение, че следващият селекционер трябва да бъде българин и да получи необходимото време и спокойствие за работа.

Той коментира още шансовете на Лудогорец да си върне шампионската титла, конкуренцията с Левски и ЦСКА, както и необходимостта от подобряване на футболната инфраструктура в страната.

Г-н Дерменджиев, Вие бяхте начело на националния отбор през периода 2019-2020 година и познавате обстановката в него. След поредната разочароваща кампания в Лигата на нациите и загубите от Естония и Исландия каква е Вашата оценка за състоянието на България? Къде виждате най-сериозните проблеми?

Националният отбор е тема, по която много трудно може да се говори и могат да се констатират много неща. Това е един изключително дълъг период на западане на българския национален отбор. Ние много дълго време живяхме с футболисти като Стоичков, Данчо Лечков, Любо Пенев и останалите, които бяха водещи играчи в своите отбори, и то в клубове като Барселона. Сега нямаме такива футболисти.

Това е много дълъг период, в който изостанахме сериозно. Няма как конкретно да обвиняваме определени хора. Стигнахме до една задънена улица и в момента виждаме резултатите от това. В крайна сметка това са нашите момчета, това е нашият отбор. Трябва обаче да сме наясно, че нивото вече е изключително ниско. В момента нямаме водещи футболисти в чуждестранните клубове. Темата е много дълга, всеки има своето мнение, но резултатите липсват. Видяхме го и в последните два мача, които загубихме.

След поражението от Естония Андриан Краев направи тежко изказване, като призна за сериозен психологически проблем в отбора. Вие сте работили с футболисти под огромно напрежение както в националния тим, така и в Лудогорец. Как един треньор може да върне увереността на играчите, когато резултатите липсват, а критиките от медиите и обществеността се засилват?

Има много големи критики, но трябва да бъдем наясно с какво разполагаме в момента. Наистина има психологически срив, но тук става въпрос и за качество.

В момента нямаме това качество, което да заслужава определено класиране. Трябва да сме наясно с това. Оттук нататък периодът, който ще ни бъде необходим, за да изградим футболисти, ще бъде доста дълъг. Трябва да има много добра преценка и тази работа да се свърши от хора, които разбират за какво става въпрос.

След всеки неуспех започва търсенето на виновници - селекционерът, футболистите, ръководството на БФС. Според Вас кой носи най-голямата отговорност за състоянието на националния отбор? И не се ли превърна постоянната смяна на треньори в част от проблема?

Така е, това е един от моментите. Но за мен основната вина е в клубовете, защото те не са произвели футболисти с такова качество, че да могат да помогнат на националния отбор.

Виждаме, че в самите клубове вече няма български играчи, които да бъдат водещи фигури. Сега с това правило отново се иска да бъдат налагани български футболисти. Но това трябва да бъде заслужено. Играчите трябва сами да си извоюват позициите.

В настоящия състав все пак има футболисти като Илия Груев и Лукас Петков, които играят в силни европейски първенства, макар и да не са продукти на българската футболна школа. Не показва ли и това проблема с подготовката на играчи у нас?

Добре е, че тези момчета играят там и че ги има. Но те не са водещите футболисти в своите отбори. Няма как да ги сравняваме с един Христо Стоичков или с един Данчо Лечков. Това е доста различно качество.

Вие сте изграждали успешни отбори и знаете колко важни са постоянството и доверието към треньора. България се очаква скоро да има нов селекционер. От какъв специалист се нуждае националният отбор и какво трябва да се промени, за да започне отново да печели доверието на хората? Видяхме и слабия зрителски интерес в последния домакински мач срещу Исландия.

Има много голям отлив и той е на базата на резултатите на националния отбор. Но пак казвам, това са нашите момчета. Това е моментното състояние на българския отбор и трябва да ги подкрепяме, а не само да ги критикуваме.

За мен най-важно е качеството. Трябва да знаем възможностите на нашия отбор, какво можем да надскочим и какво трябва да направим. Това е един момент в българския футбол, от който според мен няма да излезем за кратко време.

А какъв трябва да бъде профилът на следващия национален селекционер? Българин или чужденец би бил по-подходящ за тази задача?

Много български треньори, и то добри треньори, се похабиха. Въпреки всичко аз мисля, че треньорът трябва да бъде българин. Трябва да му се даде възможност да работи за определен период от време. Според мен в националния отбор трябва да бъдат викани футболистите, които са най-добри в момента.

Имаме добри български треньори, които много добре познават нашите играчи. Те ще имат възможност да ги наблюдават и не трябва да им се влияе с въпроси защо не е повикан един или друг футболист. Трябва да бъдат оставени да работят спокойно. А българските клубове трябва да работят, за да произвеждат български футболисти.

Нека поговорим и за Лудогорец, с който постигнахте едни от най-големите си успехи. След края на 14-годишната шампионска хегемония как оценявате състоянието на разградчани през настоящия сезон? Имат ли необходимото качество, за да си върнат титлата?

Лудогорец през тези 14 години показа, че е клуб с много голям просперитет. Това се вижда от шампионските титли, международното представяне и футболистите, които има и които е имал.

В нашия разговор много пъти повтарям думата "качество“, но Лудогорец наистина разполагаше с играчи с много високо индивидуално качество. Като отбор играеше изключително добър футбол. Това е клуб, който е много добре организиран, и аз мисля, че ще се върне на пътя към шампионската титла. Хубавото през тази година е, че ЦСКА изгражда добър отбор, Левски също изгражда добър отбор и конкуренцията ще се увеличи. Това е много добре за българския футбол и за международните мачове, които играят нашите клубове.

Как оценявате представянето на българските отбори в европейските клубни турнири през този сезон, съответно в Лига Европа и Лигата на конференциите?

Оценявам го на високо ниво. Доста време не бяхме имали такова успешно участие, което е много добре за българския футбол. Трупат се точки, отборите натрупват опит и рутина. Това дава добри показатели и за вътрешното първенство.

За първи път от дълго време наблюдаваме толкова интересна битка за върха между Левски, ЦСКА и Лудогорец. Към тях можем да добавим и ЦСКА 1948, който също показва добри игри и наскоро завърши наравно с "орлите". Как виждате конкуренцията и знак ли е тя за реално повишаване на нивото на първенството?

Да, точно така. Има подобрение в нивото и в качеството, което за мен е изключително важно. Това е много добре за българския футбол. Но мисля, че трябва да има и подобрение на базите. Терените трябва да бъдат по-добри, особено в този период на годината, когато има повече дъждове. Това ще помогне и за подобряването на играта на отборите.

Смятате ли, че разликата между водещите четири отбора и останалите вече е твърде голяма, включително по отношение на инфраструктурата? ЦСКА изгражда нов стадион, Левски разполага със сериозна финансова подкрепа, Лудогорец има отлична база, а стадион "Христо Ботев“ в Пловдив също е пример за инвестиции. Как могат останалите клубове да наваксат това изоставане?

Изключително важни са базите и терените. Виждаме голямата разлика в условията.

Погледнете всички международни мачове, които гледаме както на национално, така и на клубно ниво. Вижте на какви терени се играе футбол. За нас това е много важно. Но наистина засилената конкуренция е положителна. Има няколко отбора, които могат да покажат добро ниво и да създадат сериозна конкуренция в българското първенство.