Полузащитникът на българския национален отбор Андриан Краев отправи остри критики към представянето на тима след поражението с 1:2 при гостуването на Естония в Лигата на нациите. Футболистът на Апоел Тел Авив призна, че липсата на организация и натрупаното психологическо напрежение продължават да оказват сериозно влияние върху играта на „лъвовете“.

"Не знам и аз вече какво да мисля. Всеки иска, всеки се опитва, всеки прави всичко възможно да промени нещо. Все едно ставаме други хора. Няма организация, играем хаотично. Днес първото полувреме добре, играем, изведнъж – излизаме второто - пълен погром, нищо общо“, заяви Краев след двубоя.

Халфът не скри безсилието си от поредния разочароващ резултат и подчерта, че негативната серия се отразява върху увереността на футболистите.

"Не знам… копаем дъното, опитваш, няма изход. Имаме психологически проблем, тежат резултатите. Ако имаме точки, ще играем по-освободено, така си мисля. От никаква ситуация допускаме гол, после контрираме, вкарваме и допускаме от още една глупава ситуация“, коментира националът.

Според Краев изходът от кризата минава през промяна в отношението на самите футболисти, които трябва да спрат да търсят причините за неуспехите извън себе си.

"Като футболисти, някои и по-опитни, не трябва да се влияем от медии, от критики. Ако всеки един бута човека до себе си и поеме персонална отговорност, а не просто да се леем по течението… Всеки трябва да поеме персонална отговорност, да гледа първо себе си, да спре да гледа другия. Тъпчем на едно място“, завърши Андриан Краев.

България приключи участието си в Лигата на нациите с едва една победа, а думите на Краев показаха разочарованието в съблекалнята след поредната неуспешна кампания на националния отбор.