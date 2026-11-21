Зинедин Зидан коментира жребия на Франция в турнира за Лигата на нациите. „Сините“ ще се изправят срещу Испания на четвъртфиналите в края на март 2027 г.

Целта на Зинедин Зидан остава една и съща - Франция да спечели турнира.

Сблъсъкът е дългоочакван, въпреки че последните срещи между двата отбора не се развиха добре за Франция.

В последните сблъсъци Испания спечели три от тях, които бяха полуфиналите на Мондиал 2026, Лига на нациите 2025 и Евро 2024. Последният успех за „петлите“ датира от октомври 2021 г., когато те обърнаха Испания на финала на Лигата на нациите в Милано с голове на Карим Бензема и Килиан Мбапе.

„Знаехме, че ще изтеглим силен отбор, като Испания, който е настоящият световен шампион. Познаваме ги много добре, но наблюдавахме последните им мачове и ще анализираме всичко с моя щаб. За да стигнеш далеч в едно състезание, така или иначе трябва да елиминираш най-добрите отбори", каза треньорът на френския национален отбор.

Но носителят на „Златната топка“ от 1998 г. предупреди:

„Това няма да бъде реванш за полуфинала на световното първенство, турнирът е друго състезание, съставът също", категоричен бе Зидан.

„Ще наблюдаваме играчите, които бяха с нас през ноември, и останалите, за да подготвим възможно най-добрия състав за това голямо предизвикателство“, отбеляза Зинедин Зидан.

„Знам, че всички те имат важни мачове в клубовете си и че няма да се съберем още четири месеца. Но съм сигурен, че ще са готови през март“, добави той.

За Зидан целта остава достигане до Финалната четворка и победа във финала на Лигата на нациите.