Националният отбор е сред големите аутсайдери за участие на европейското първенство, като има еднакви шансове с Малта и отстъпва дори на Естония и Фарьорските острови
Българският национален отбор по футбол има едва 1,4% вероятност да се класира за eвропейското първенство през 2028 година. Това показват прогнозните изчисления на статистическата платформа Football Meets Data към 18 ноември 2026 година.
EURO 2028: the likeliest 24 at the finals (as of 18 Nov) Chance to qualify: ~100% England ~100% Spain 99.5% France 99% Portugal 98% Belgium 97% Germany 96% Netherlands 96% Switzerland 95% Italy 95% Norway 94% Ireland 94% Wales 93% Scotland 92% Denmark 89% Croatia 84% Austria 84% Greece 75% Sweden 62% Türkiye 62% Slovenia 61% Hungary 60% ️ Northern Ireland 46% BiH 45% Serbia -- 44% Ukraine 41% Slovakia 41% Albania 40% Czechia 40% Iceland 33% Kosovo 32% Poland 27% Israel 20% Georgia 19% Montenegro 17% Romania 9.9% North Macedonia 5.5% Finland 4.9% Belarus 3.0% Estonia 2.4% Faroe Islands 1.4% Malta 1.4% Bulgaria 1.1% Kazakhstan 0.8% Armenia 0.6% Luxembourg 0.6% Cyprus 0.5% Azerbaijan 0.3% Moldova 0.2% Lithuania 0.1% Latvia <0.1% Andorra ~0% San Marino ~0% Gibraltar ~0% Liechtenstein Full team-level scenarios and projections at https://t.co/eb8j4zEpmT— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 18, 2026
Според модела "лъвовете“ заемат 42-ро място сред 54 европейски национални отбора по вероятност за участие в шампионата. България е с идентичен показател с Малта, докато единствено 12 селекции имат по-ниски шансове за класиране.
Прави впечатление, че Естония е оценена с 3% вероятност за участие, а Фарьорските острови с 2,4%. Северна Македония също е значително по-напред в прогнозната подредба с 9,9%, което е над седем пъти повече от показателя на България.
Зад българския тим остават Казахстан с 1,1%, Армения с 0,8%, Люксембург и Кипър с по 0,6%, Азербайджан с 0,5%, както и Молдова, Литва, Латвия, Андора, Сан Марино, Гибралтар и Лихтенщайн.
На противоположния полюс са Англия и Испания, чиито шансове за класиране са оценени на практически 100%. Сред основните фаворити попадат още Франция с 99,5%, Португалия с 99%, Белгия с 98% и Германия с 97%. Нидерландия и Швейцария са с по 96%, а Италия и Норвегия с по 95%.
В битката за останалите места се очертава значително по-сериозна конкуренция. Босна и Херцеговина има 46% вероятност за класиране, Сърбия е с 45%, а Украйна с 44%. Словакия и Албания са оценени с по 41%, докато Чехия и Исландия имат по 40%.
Ниската оценка за България идва на фона на поредната разочароваща кампания на националния отбор в Лигата на нациите и продължаващите трудности пред представителния тим.