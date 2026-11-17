Националният отбор на България продължава да отстъпва позиции в световната ранглиста на ФИФА. След тежкото поражение с 0:5 от Исландия в Пловдив и загубата с 1:2 от Естония в Талин в последните си два мача от Лигата на нациите „лъвовете“ вече заемат 93-ото място в класацията.

Българският тим е загубил близо девет точки от актива си и в момента разполага с 1247,37. През последното обновяване на подреждането националите са изпреварени от Тайланд и Замбия, а пред тях вече е и Палестина.

Негативната тенденция поставя под въпрос оставането на България в Топ 100. Разликата до отборите непосредствено зад националите е малка, а сред тях са Беларус, Китай, Бахрейн, Гватемала, Виетнам, Таджикистан и Мозамбик, който заема 100-ата позиция. Ако резултатите на тима не се подобрят в следващия период, опасността от ново пропадане в класацията е напълно реална.

Националният отбор ще научи съперниците си за квалификациите за Евро 2028 на 6 декември, когато в Белфаст ще бъде изтеглен жребият. България ще бъде в четвърта урна, което означава, че ще има сериозно предизвикателство в опита си да се пребори за място на европейското първенство.