Южноамериканската футболна конфедерация (КОНМЕБОЛ) планира създаването на собствена Лига на нациите, която да замени традиционните световни квалификации за Мондиал 2030. Това разкри президентът на Уругвайската футболна асоциация Игнасио Алонсо в интервю за Carve Deportiva.

По думите му новата надпревара ще бъде организирана по подобие на турнирите в Европа и Северна Америка, като освен определянето на участниците на световното първенство ще предостави на националните отбори възможност да се борят и за отделен трофей.

Идеята е свързана и с особеностите около Мондиал 2030, когато Аржентина, Уругвай и Парагвай ще бъдат домакини на по един от първите три мача на турнира. Трите държави ще получат автоматични квоти за участие, което би могло да намали спортния залог в традиционните квалификации за техните национални отбори.

Създаването на Лига на нациите би осигурило допълнителна мотивация за тези селекции, като същевременно ще повиши конкурентния характер на срещите между южноамериканските представители.

Към момента не са обявени подробности за формата на новия турнир, броя на мачовете и начина, по който ще бъдат разпределяни квотите за световното първенство. Предстои КОНМЕБОЛ да уточни организацията на евентуалната надпревара.