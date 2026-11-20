Европейската футболна централа (УЕФА) наложи санкция на Английската футболна асоциация заради расистко и дискриминационно поведение на привърженици по време на победата на националния отбор на Англия с 3:2 над Испания в Мадрид.

Наказанието включва глоба в размер на 15 000 евро и условна забрана за продажба на билети на английски фенове за един гостуващ двубой. Санкцията е с изпитателен срок от две години.

Решението на УЕФА е свързано с антикатолически и антиирландски скандирания, прозвучали от трибуните по време на срещата в испанската столица.

При ново нарушение в рамките на определения двугодишен период Англия рискува условната забрана да бъде приведена в изпълнение, което би лишило привържениците на националния отбор от възможността да закупят билети за едно гостуване.

Самият двубой завърши с победа за Англия с 3:2, като футболистите на английския национален отбор сложиха край на впечатляващата серия на Испания от 43 последователни срещи без поражение.

Англичаните поведоха с 3:0 след попадения на Хари Кейн, Езри Конса и Бен Уайт, преди домакините да намалят изоставането си до един гол.

Въпреки престижния успех на терена, поведението на част от английските привърженици доведе до дисциплинарни последствия за футболната асоциация на страната.