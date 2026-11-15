Англия победи световния шампион Испания и завърши на върха в групата

Англия постигна впечатляваща победа с 3:2 при гостуването си на световния и европейски шампион Испания в последния кръг от група 3 на дивизия А в Лигата на нациите. „Трите лъва“ изиграха силен първи час и поведоха с три гола след попадения на Хари Кейн (45') от дузпа, Езри Конса (53') и Бен Уайт (57'). Испанците обаче не се предадоха и върнаха две попадения чрез Микел Оярсабал (65') от дузпа и Нико Уилямс (75'), но не успяха да избегнат поражението.

Успехът имаше двойна стойност за състава на Томас Тухел, който не само победи един от основните си конкуренти, но и си осигури първото място в групата. Испания пък не успя да зарадва публиката в Мадрид, въпреки сериозния натиск в заключителните минути.

Преди началото на срещата капитанът Унай Симон представи пред привържениците трофея от спечеленото през лятото Световно първенство. Отличието беше връчено на вратаря от световните шампиони от 2010 година Фернандо Торес, Фернандо Йоренте и Икер Касияс, а церемонията се състоя в присъствието на испанския крал Фелипе VI. Двубоят започна и с минута мълчание в памет на жертвите на железопътната катастрофа в страната.

Англичаните стартираха много по-активно и още в началните минути създадоха няколко опасности пред вратата на Унай Симон. Вратарят на Испания трябваше да се намесва решително след удар с глава на Деклан Райс, а високата преса на гостите затрудняваше сериозно домакините при изнасянето на топката.

Испания постепенно успя да изравни играта, но трудно стигаше до чисти положения. Най-опасната ситуация за домакините през първата част дойде след атака, завършила с разбъркване в наказателното поле на Англия. В ответната ситуация Елиът Андерсън изведе Хари Кейн, а Пау Кубарси извърши нарушение срещу нападателя. След преглед с ВАР съдията Клеман Тюрпен потвърди дузпата, а капитанът на Англия беше точен от бялата точка за 0:1. Това беше неговият 93-ти гол с националната фланелка.

След почивката Луис де ла Фуенте направи три промени, но Англия продължи да диктува събитията. В 53-тата минута Езри Конса се извиси след центриране на Деклан Райс от корнер и с глава удвои преднината на гостите.

Само четири минути по-късно резултатът стана 0:3. Джуд Белингам демонстрира отличен поглед върху играта и намери включилия се в наказателното поле Бен Уайт, който преодоля Унай Симон с удар отблизо.

Испания получи шанс да се върне в мача в 63-тата минута, когато Елиът Андерсън фаулира Ламин Ямал в наказателното поле. Английският халф беше изгонен с директен червен картон, а Микел Оярсабал реализира отсъдената дузпа за 1:3.

Численото превъзходство даде импулс на домакините, които засилиха натиска си. В 75-ата минута Ламин Ямал изведе отлично Нико Уилямс, а крилото на Атлетик Билбао намали изоставането на Испания на 2:3.

До края „ла фурия роха“ хвърли всички сили в търсене на изравнителен гол. Джеймс Трафорд обаче се превърна в един от героите за Англия с няколко решителни намеси, включително две последователни спасявания след удар на Фермин Лопес в добавеното време. Така гостите удържаха преднината си и си тръгнаха от Мадрид с ценни три точки и първото място в групата.