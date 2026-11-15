Франция победи Турция и си осигури първото място в групата на Лигата на нациите

Франция си гарантира първото място в групата и се класира за четвъртфиналите на Лигата на нациите, след като победи Турция с 2:1 в последния кръг от груповата фаза. На стадиона в Бордо „петлите“ стигнаха до успеха след автогол на Емирхан Топчу в 49-ата минута и попадение на Ели Крупи в 80-ата. В края на редовното време Абдюлкерим Бардакджъ намали изоставането на гостите с глава след центриране на Арда Гюлер.

Така Франция завърши на върха в групата с 13 точки, като се възползва и от загубата на Италия от Белгия. „Червените дяволи“ останаха втори с 12 точки и също продължават към четвъртфиналите. За Турция кампанията се превърна в истинско разочарование – тимът приключи с шест поредни загуби, без спечелена точка, и изпадна в Лига Б.

Килиан Мбапе се завърна в титулярния състав на Франция, след като пропусна гостуването на Италия заради контузия. Звездата на Реал Мадрид поведе атаката заедно с Майкъл Олисе и Брадли Баркола. Домакините очаквано поеха инициативата още от началото и създадоха няколко добри положения, но вратарят на Турция Берке Йозер се отличи с поредица от впечатляващи намеси.

Стражът спря последователно опити на Мбапе, Раян Шерки и Олисе, а в 39-ата минута домакините дори стигнаха до гол чрез своя капитан, но попадението беше отменено заради засада. Турците също имаха своите възможности, като Дениз Гюл беше спрян от Майк Менян в една от най-опасните ситуации пред френската врата.

Развръзката дойде малко след почивката. В 49-ата минута Раян Шерки центрира от корнер, Адриен Рабио отклони топката с глава, а Емирхан Топчу я прати в собствената си врата в опит да изпревари Брадли Баркола.

Франция продължи да контролира събитията, но Берке Йозер не позволи на Мбапе и Олисе да увеличат преднината. Турция можеше да се възползва от грешка на Едуардо Камавинга в 70-ата минута, когато Арда Гюлер получи отлична възможност, но ударът му премина на сантиметри от целта.

Десет минути по-късно Ели Крупи сложи точка на спора. Нападателят на Борнемут получи подаване от Шерки и с прецизен удар под плонжа на Йозер отбеляза дебютния си гол за националния отбор на Франция.

Турция все пак стигна до почетно попадение в края, когато Абдюлкерим Бардакджъ засече с глава центриране на Арда Гюлер от корнер. За повече обаче гостите нямаха време и Франция заслужено ликуваше с победата и първото място в групата.