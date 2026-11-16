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Зидан: Целта ни е да изградим отбор, който да бъде конкурентоспособен срещу всеки съперник, срещу който се изправим

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Спорт
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Франция победи Турция с 2:1 в последната среща от груповата фаза на Лигата на нациите.

Зидан: Целта ни е да изградим отбор, който да бъде конкурентоспособен срещу всеки съперник, срещу който се изправим
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Селекционерът на Франция Зинедин Зидан коментира победата с 2:1 над Турция в последната среща от груповата фаза на Лигата на нациите. Той заяви, че във френския лагер могат да бъдат доволни от класирането за четвъртфиналите.

„Можем да сме доволни от факта, че се класирахме и завършихме на първо място в групата си. Но що се отнася до представянето ни тази вечер, има повод за леко недоволство. Това са неща, върху които може да се работи. Пресата ни не беше особено добра, особено през първото полувреме. Успяхме да коригираме това през втората част. Можем да се справяме и по-добре при боравенето с топката. Съперникът е наистина добър отбор, когато владее топката. Те играха със сърце и ни поставиха под сериозен натиск, особено през първото полувреме, но смятам, че през второто бяхме много по-добри“, заяви Зидан, цитиран от официалния сайт на Европейската футболна централа (УЕФА).

Попитан за думите към футболистите му на полувремето, специалистът отговори:

„Просто им казах, че можем и по-добре. Успяхме да променим нещата след почивката. Това, което извличам от всичко това - освен факта, че през първото полувреме бяхме на средно ниво - е, че играчите дадоха всичко от себе си. Трябва да са доволни - всичко, което успяхме да покажем в последните шест мача, е доста задоволително.“

Колкото до представянето на Килиан Мбапе, Зинедин Зидан каза:

„Наистина съм доволен от това, което той показа тази вечер. Движеше се много добре без топка и заслужаваше да отбележи няколко гола.“

„Сега трябва да се концентрираме върху основите - какво правим, когато не владеем топката и какво правим, когато е наше притежание. Трябва да бъдем изключително ефективни, когато се съберем отново през март. Целта ни е да изградим отбор, който да бъде конкурентоспособен срещу всеки съперник, срещу който се изправим. Наистина съм доволен от това, което футболистите показаха от началото на моя престой“, завърши Зидан.

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# Зинедин Зидан

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