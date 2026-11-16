Селекционерът на България Атанас Рибарски коментира поражението с 1:2 от Естония в последния двубой на националния отбор от Лигата на нациите. Специалистът призна, че представянето на "лъвовете“ в турнира е било незадоволително, като обърна внимание на грешките в защита и необходимостта от развитие на младите футболисти.

"Наистина неуспешни квалификации за нас. Негативно представяне в почти всички мачове. Имахме отделни моменти, но в по-голямата част от мачовете негативните моменти преобладаваха“, заяви Рибарски.

Наставникът разкри, че срещу Естония отборът е променил значителна част от предварителния си план. Според него футболистите са положили усилия, но не са успели да превърнат добрите си действия в голови положения.

"Имахме достатъчно на брой подавания в наказателното поле, но не успяхме да стигнем до стрелба. Головете са необясними. На такова ниво, ако допускаш такива голове, трудно можеш да спечелиш“, допълни той.

Рибарски отчете и положителни моменти от представянето на младите играчи, получили възможност за изява. Той изрази надежда, че натрупаният опит ще им помогне да се утвърдят както в клубните си отбори, така и в националния състав.

"Сменихме системата на игра. Мисля, че беше успешно. Отнехме достатъчно на брой топки. Може да имаме резерви към присъствието на противника в наказателното поле. Това беше риск за нас. Не бяхме играли заедно по този начин“, обясни специалистът.

Попитан за бъдещето си начело на България, Рибарски коментира информацията, че Българският футболен съюз търси нов национален селекционер.

"Г-н Иванов излезе и каза, че се търси вариант за нов селекционер. Надали аз ще бъда в тежест. Каквото решение се вземе, ще бъде правилно“, категоричен беше той.

В заключение наставникът подчерта, че българският футбол разполага с потенциал, но развитието му изисква последователност и правилен подход.