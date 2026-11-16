Националният отбор на Исландия победи Люксембург с 3:0 като домакин в последния кръг от група C4 на Лигата на нациите и си осигури първото място в крайното класиране. Исландците приключиха кампанията без поражение и заслужиха директна промоция в Лига "Б“.

Домакините откриха резултата в 25-ата минута, когато капитанът Ори Оскарсон отправи мощен удар от дистанция, който срещна напречната греда. При добавката Бриньолфур Вилумсон се оказа най-съобразителен и изпрати топката в мрежата.

В 37-ата минута Андри Гудьонсен удвои преднината на Исландия след точно изпълнена дузпа. Крайното 3:0 беше оформено в 50-ата минута, когато Микаел Елертсон се разписа с плътен удар по земя.

С успеха Исландия събра 14 точки и завърши на върха в групата, в която участва и България. Националният ни отбор допусна поражение с 1:2 при гостуването си на Естония в другия двубой от последния кръг.

Люксембург приключи участието си на последното, четвърто място с едва три точки, след като записа пета поредна загуба в надпреварата.