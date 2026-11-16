Предизборната кампания за предсрочните избори в Испания вече е в разгара си.

В Барселона полицията разчисти протестния лагер срещу жилищната криза. Вчера премиерът и лидер на социалистите Педро Санчес представи своя предизборен манифест.

В негова подкрепа в Мадрид днес пристигна и преизбраният президент Луис Инасио Лула да Силва. Но три различни проучвания на общественото мнение поставят на първо място десните формации и показват, че консервативната "Народна партия" и крайнодясната "Вокс" печелят заедно парламентарно мнозинство.