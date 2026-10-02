Испания и жилищната криза: Парламентът обсъжда закони за защита на наемателите

На извънредно заседание испанският парламент обсъжда два законопроекта, с които да се справи с жилищната криза в страната.

Единият предвижда наематели да не бъдат гонени до 2030 г., а другият предполага автоматично подновяване на договорите за наем. Документите са одобрени от кабинета на премиера Педро Санчес, но не е ясно дали ще получат зелена светлина в парламента, където управляващите нямат мнозинство. Всичко това се случва на фона на бурни протести, обхванали цялата страна. Недоволството започна, след като в Мадрид 87-годишна пенсионерка беше изгонена от жилището ѝ под наем, в което е живяла повече от 7 десетилетия. Последните демонстрации в столицата и други испански градове бяха с тенджери, тигани и ключове.