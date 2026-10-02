Октомври в розово: Световен месец за борба с рака на гърдата

„Посрещаме октомври в розово – време за грижа, време за действие.“ Това е мотото, с което Комплексният онкологичен център в Русе отбелязва Световния месец за борба с рака на гърдата. Онколозите напомнят, че редовните профилактични прегледи са ключови за ранното откриване на заболяванията и навременното започване на лечение. Повече за профилактиката, ранната диагностика и трудностите, пред които са изправени лекарите разказва от Пламенка Тонева.

д-р Камен Кожухаров, управител на КОЦ-Русе:"Много хора са засегнати пряко от рак на гърдата. Хората трябва да се грижат за себе си и да търсят варианти за по-ранен стадий на лечение - повечето знаят, че трябва да минават на прегледи. Жените са по-дисциплинирани за профилактичните си прегледи и това води до успех в по-ранното откриване на рака на гърдата. По-големият процент от новооткритите случаи са в ранен стадий – първи и втори. Ракът на гърдата е едно от най-лечимите онкологични заболявания в ранни стадии. Той е социално значим, а успехът на лечението е вследствие на това, че медицинската онкология много се разви през годините – има много нови лекарства. Когато е в по-ранен стадий, дефинитивното излекуване води почти до 100 процента. Самите последици вече не са толкова тежки. По-късните стадии са наистина много трудни. Ако пациентът е по-млад – деца остават сираци, кариера се разрушава, семейства се разделят.

Елена Лазарова, психолог в КОЦ-Русе: "Тревожността е нормално състояние, когато се отнася за здраве. Не трябва да позволяваме страхът да е водещ в нашите решения. Добре е да разделим това, което можем да контролираме, от това, което не можем. Не можем да контролираме резултатите от изследвания или преглед, но можем да контролираме да отидем на преглед, да сме информирани и да се грижим по-добре за здравето си. Важно е близките да позволят на пациентката да усеща нормалност, да не я виждат само като пациент, а като жена, която има отношения, има интереси, има нужда да бъде подкрепяна. Да я питат от какво има нужда сега – не вчера, не утре, а сега. Да не настояват да бъде постоянно силна, така ѝ се отнема възможността да проявява т.нар. трудни емоции – да я чуват и зачитат."

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