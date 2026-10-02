БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България! *** Премиерът Румен Радев в София: В последното хилядолетие България възкръсна два пъти *** Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил

Предимно слънчево време, с превалявания на места в югоизточните райони

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази
Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Над Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия са образуване на слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2° - 4° на места в котловините до 11° - 13° на изток, в София – около 5°.

През деня ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен, в Източна България – до силен вятър от североизток. Максималните ще са между 18° и 23°, в София – около 18°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие където ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат 18° - 20°. Температурата на морската вода е 20° - 21°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.

В събота в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Предимно значителна ще се задържи облачността над източните райони, а в крайните югоизточни на отделни места ще има и слаби валежи. Вятърът ще е слаб, по Черноморието – все още умерен до силен от север-североизток. Минималните температури ще са между 5° и 10°, по-ниски на места в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните ще са между 18° и 23°.

В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Преди обяд над Източна България ще има значителна ниска облачност, в отделни райони и мъгла. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Дневните температури ще се повишат и максималните в по-голямата част от страната ще са около и над 20°.

#слаби превалявания #предимно слънчево време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
1
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Един загинал и двама тежко ранени след като тир се удари в няколко автомобила на АМ "Тракия" (СНИМКИ)
2
Един загинал и двама тежко ранени след като тир се удари в няколко...
България не успя да се противопостави на Исландия под проливния дъжд в Рейкявик
3
България не успя да се противопостави на Исландия под проливния...
Пилотите на изтребителите от "Граф Игнатиево": Летяхме заедно в името на България!
4
Пилотите на изтребителите от "Граф Игнатиево": Летяхме...
Румен Радев: Нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават да отдават почит на своите предци
5
Румен Радев: Нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават да...
Бойко Василев: България и Гърция затварят страница от миналото и отварят нова
6
Бойко Василев: България и Гърция затварят страница от миналото и...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: Времето

Слънчева неделя, със слани на места в Западна и Централна България
Слънчева неделя, със слани на места в Западна и Централна България
Предимно слънчево време в цялата страна Предимно слънчево време в цялата страна
Чете се за: 02:07 мин.
Слънчево и топло през уикенда, но сутрините със слана в Западна България Слънчево и топло през уикенда, но сутрините със слана в Западна България
Чете се за: 02:20 мин.
Слънчево есенно време през почивните дни Слънчево есенно време през почивните дни
Чете се за: 02:25 мин.
Октомврийско затопляне: След студеното утро температурите се повишават Октомврийско затопляне: След студеното утро температурите се повишават
5283
Чете се за: 02:30 мин.
Значителни валежи в крайните югозиточни райони днес Значителни валежи в крайните югозиточни райони днес
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

БНТ единствена проследи на живо цялото историческо завръщане на Цар Самуил в България
БНТ единствена проследи на живо цялото историческо завръщане на Цар...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
"Бяхме последният ескорт на нашия цар": БНТ с ексклузивни кадри от "Спартана", транспортирал останките на Самуил "Бяхме последният ескорт на нашия цар": БНТ с ексклузивни кадри от "Спартана", транспортирал останките на Самуил
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
С почит и преклонение: В сърцето на София българите посрещнаха тленните останки на цар Самуил С почит и преклонение: В сърцето на София българите посрещнаха тленните останки на цар Самуил
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
"Той умира от състрадание и любов към българския народ": България изпрати цар Самуил в последния му път "Той умира от състрадание и любов към българския народ": България изпрати цар Самуил в последния му път
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
„Самуил в Христа Бога цар на българите“: От днес...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
"Ню Йорк Таймс": Американски милиардер е водещ кандидат...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Отвориха за движение АМ "Тракия" след тежката катастрофа...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Зеленски: Украйна ще удвои ударите си по руските рафинерии, но няма...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ