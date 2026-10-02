Предимно слънчево време, с превалявания на места в югоизточните райони

Над Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия са образуване на слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2° - 4° на места в котловините до 11° - 13° на изток, в София – около 5°.

През деня ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен, в Източна България – до силен вятър от североизток. Максималните ще са между 18° и 23°, в София – около 18°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие където ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат 18° - 20°. Температурата на морската вода е 20° - 21°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.

В събота в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Предимно значителна ще се задържи облачността над източните райони, а в крайните югоизточни на отделни места ще има и слаби валежи. Вятърът ще е слаб, по Черноморието – все още умерен до силен от север-североизток. Минималните температури ще са между 5° и 10°, по-ниски на места в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните ще са между 18° и 23°.

В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Преди обяд над Източна България ще има значителна ниска облачност, в отделни райони и мъгла. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Дневните температури ще се повишат и максималните в по-голямата част от страната ще са около и над 20°.