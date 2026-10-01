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Ректорът на Софийския университет: Дигитализацията остава голямо предизвикателство

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Днес беше открита новата академична учебна година в най-старото висше училище

ректорът софийския университет дигитализацията остава голямо предизвикателство
Снимка: БТА

Новата академична година беше открита в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Ректорът на учебното заведение си пожела път към дигитализация и иновации, а министърът на образование поздрави студентите с направените усилия, за да стигнат до академичните среди.

Свой поздрав към студените в цялата страна отправи и българският патриарх Даниил, който им пожела на добър час, успешна и благословена нова академична година.

проф. Елиза Стефанова, ректор на СУ "Климент Охридски": И докато традицията ни дава стабилност, реалността изисква от нас гъвкавост. Всяка нова учебна година ни изправя през различни предизвикателства - на преподавателско, административно и технологично равнище. Софийският университет има редица постижения, но пред стоят и нерешени задачи. Един университет изпълнява истинската си мисия не само когато преподава натрупаното знание, а когато неговия академичен състав е двигател в създаването на ново.

проф. Георги Вълчев, министър на образованието и науката: Това дали си избрал природни науки, дали си избрах хуманитарни науки, дали си избрал социални науки, не означава, че трябва да си затворил вратата към другото знание. Ето това е магията на университета, вие може да черпите с пълни сили от всички клонове на знанието.

#Елиза Стефанова #Софийския университет "Св. Климент Охридски" #проф. Георги Вълчев #академична учебна година #СУ "Св. Климент Охридски"

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