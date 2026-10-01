Ректорът на Софийския университет: Дигитализацията остава голямо предизвикателство

Новата академична година беше открита в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Ректорът на учебното заведение си пожела път към дигитализация и иновации, а министърът на образование поздрави студентите с направените усилия, за да стигнат до академичните среди.

Свой поздрав към студените в цялата страна отправи и българският патриарх Даниил, който им пожела на добър час, успешна и благословена нова академична година.