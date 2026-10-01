НАСА и „Спейс Екс“ изпращат нов екипаж до Международната космическа станция

„Спейс Екс“ и НАСА се подготвят днес да изпратят следващия четиричленен екипаж до Международната космическа станция, ако метеорологичните условия позволяват това, съобщиха АФП.

Мисията се ръководи от астронавтката на НАСА Джесика Уоткинс, която ще стане първият астронавт на агенцията, летял два пъти на борда на космически кораб „Дракон“ на „Спейс Екс“.

Заедно с астронавтите на НАСА Люк Дилейни, на Канадската космическа агенция Джошуа Кътрик и космонавта на „Роскосмос“ Сергей Тетерятников, тя ще отлети към МКС за шестмесечна експедиция.

Изстрелването на ракетата „Фалкон 9“ от Кейп Канаверал е насрочено за 18.10 ч. българско време. След като напусне площадката, ракетата ще се движи по североизточна траектория. Скачването с МКС е планирано да се осъществи около осем часа след старта – най-краткото време за транзит, постигано някога от космическия кораб.

„Спейс Екс“ ще осъществи мисията, използвайки първата степен на ракетата „Фалкон 9“. Това ще бъде нейният трети полет, след като преди това изведе в орбита 29 сателита Starlink V2 Mini в мисията Starlink 6-88 и кораба „Дракон фрийдъм“ в мисията на НАСА и „Спейс Екс“ Crew-12, в чийто екипаж са Джесика Меир и Джак Хатауей от НАСА, Софи Адено от Европейската космическа агенция и Андрей Федяев от „Роскосмос".

Мисията Crew-13 е второто пътуване в Космоса за командир Джесика Уоткинс, която преди това участва в мисията Crew-4, летяла през 2022 г. Уоткинс, която е геолог и запален спортист, между двете космически мисии заемаше поста ръководител на отдел в офиса на астронавтите. По-късно тя работи по развитието на пилотираните луноходи и скафандри, необходими за бъдещите мисии до Луната в рамките на програмата „Артемис“.

„В идеалния случай със сигурност бих искала да бъда лидер, който служи за пример на другите. Мисля, че това е нещо, което научих както от собствения си опит, така и от контактите си с лидери, на които се възхищавам и на които искам да приличам“, каза Уоткинс. „Сред тях бяха мои треньори, ментори, учители, както и колегите ми от екипажа и състудентите ми тук, в НАСА.“

Екипажът ще се присъедини към останалите членове на 75-ата експедиция на космическата станция. След няколкодневен период на предаване на дежурството, членовете на мисията Crew-12 ще се качат на борда на космическия кораб „Дракон фрийдъм“, за да се отправят обратно към Земята.