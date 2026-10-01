БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕК завежда две дела срещу България в Съда на ЕС
Чете се за: 03:30 мин.
Кремъл определи като положително явление думите на...
Чете се за: 00:47 мин.
Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил...
Чете се за: 02:37 мин.
Тест на BG-Alert: Системата за предупреждение ще бъде...
Чете се за: 00:25 мин.
Без медицинска сестра в яслата: Предложението получи...
Чете се за: 00:45 мин.
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с...
Чете се за: 01:55 мин.
Компенсация за скъпите горива: Започва изплащането на...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НАСА и „Спейс Екс“ изпращат нов екипаж до Международната космическа станция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Още
Запази
НАСА и „Спейс Екс“ изпращат нов екипаж до Международната космическа станция
Снимка: Архив
Слушай новината

„Спейс Екс“ и НАСА се подготвят днес да изпратят следващия четиричленен екипаж до Международната космическа станция, ако метеорологичните условия позволяват това, съобщиха АФП.

Мисията се ръководи от астронавтката на НАСА Джесика Уоткинс, която ще стане първият астронавт на агенцията, летял два пъти на борда на космически кораб „Дракон“ на „Спейс Екс“.

Заедно с астронавтите на НАСА Люк Дилейни, на Канадската космическа агенция Джошуа Кътрик и космонавта на „Роскосмос“ Сергей Тетерятников, тя ще отлети към МКС за шестмесечна експедиция.

Изстрелването на ракетата „Фалкон 9“ от Кейп Канаверал е насрочено за 18.10 ч. българско време. След като напусне площадката, ракетата ще се движи по североизточна траектория. Скачването с МКС е планирано да се осъществи около осем часа след старта – най-краткото време за транзит, постигано някога от космическия кораб.

„Спейс Екс“ ще осъществи мисията, използвайки първата степен на ракетата „Фалкон 9“. Това ще бъде нейният трети полет, след като преди това изведе в орбита 29 сателита Starlink V2 Mini в мисията Starlink 6-88 и кораба „Дракон фрийдъм“ в мисията на НАСА и „Спейс Екс“ Crew-12, в чийто екипаж са Джесика Меир и Джак Хатауей от НАСА, Софи Адено от Европейската космическа агенция и Андрей Федяев от „Роскосмос".

Мисията Crew-13 е второто пътуване в Космоса за командир Джесика Уоткинс, която преди това участва в мисията Crew-4, летяла през 2022 г. Уоткинс, която е геолог и запален спортист, между двете космически мисии заемаше поста ръководител на отдел в офиса на астронавтите. По-късно тя работи по развитието на пилотираните луноходи и скафандри, необходими за бъдещите мисии до Луната в рамките на програмата „Артемис“.

„В идеалния случай със сигурност бих искала да бъда лидер, който служи за пример на другите. Мисля, че това е нещо, което научих както от собствения си опит, така и от контактите си с лидери, на които се възхищавам и на които искам да приличам“, каза Уоткинс. „Сред тях бяха мои треньори, ментори, учители, както и колегите ми от екипажа и състудентите ми тук, в НАСА.“

Екипажът ще се присъедини към останалите членове на 75-ата експедиция на космическата станция. След няколкодневен период на предаване на дежурството, членовете на мисията Crew-12 ще се качат на борда на космическия кораб „Дракон фрийдъм“, за да се отправят обратно към Земята.

#„Спейс екс“ #Международна космическа станция #НАСА #МКС

Последвайте ни

ТОП 24

Убийството в Пловдив: Реакции на политиците след престъплението
1
Убийството в Пловдив: Реакции на политиците след престъплението
От транспорта до строителството и футбола: Пътят и бизнесът на Илиян Филипов
2
От транспорта до строителството и футбола: Пътят и бизнесът на...
МВР задържа заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (СНИМКИ)
3
МВР задържа заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов...
Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (ОБЗОР)
4
Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за...
Притеснявал ли се е Илиян Филипов за живота си? Демерджиев разпореди проверка в МВР
5
Притеснявал ли се е Илиян Филипов за живота си? Демерджиев...
В замяна на тленните останки на Самуил: България дава на Гърция 53 предмета, предимно църковна утвар
6
В замяна на тленните останки на Самуил: България дава на Гърция 53...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
2
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
3
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
5
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
6
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...

Още от: Наука и технологии

Тръмп официално замени термина „изкуствен интелект“ със „суперинтелект“
Тръмп официално замени термина „изкуствен интелект“ със „суперинтелект“
Византийските извори за Самуил: "Непобедим по сила и ненадминат по храброст" Византийските извори за Самуил: "Непобедим по сила и ненадминат по храброст"
17892
Чете се за: 05:50 мин.
"Изкуственият интелект наподобява мозък, не сме сигурни какво се случва вътре в него": Спряха пускането на нов модел ИИ "Изкуственият интелект наподобява мозък, не сме сигурни какво се случва вътре в него": Спряха пускането на нов модел ИИ
Чете се за: 03:45 мин.
Сигурността на изкуствения интелект: "Open AI" няма да пусне нов модел - не покривал изискванията за безопасност Сигурността на изкуствения интелект: "Open AI" няма да пусне нов модел - не покривал изискванията за безопасност
Чете се за: 00:37 мин.
Доц. Борис Цанков: УАСГ се явява мост между институциите - държавата, общините и бизнеса Доц. Борис Цанков: УАСГ се явява мост между институциите - държавата, общините и бизнеса
Чете се за: 03:25 мин.
Математик откри рядка осмостенна фигура Математик откри рядка осмостенна фигура
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Кремъл определи като положително явление думите на българския премиер Радев за нуждата от диалог с Москва
Кремъл определи като положително явление думите на българския...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
ЕК завежда две дела срещу България в Съда на ЕС ЕК завежда две дела срещу България в Съда на ЕС
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил Михайлов Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил Михайлов
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври „Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Паднал клон рани трима души във Варна, един е с опасност за живота
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
„Това е кошмарът на живота ми“: Разказ от самолета,...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Компенсация за скъпите горива: Започва изплащането на еднократната...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ