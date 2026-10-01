БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил...
Чете се за: 02:30 мин.
Тест на BG-Alert: Системата за предупреждение ще бъде...
Чете се за: 00:25 мин.
Без медицинска сестра в яслата: Предложението получи...
Чете се за: 00:45 мин.
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с...
Чете се за: 01:55 мин.
Компенсация за скъпите горива: Започва изплащането на...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил Михайлов

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Прокурорският син Васил Михайлов с две мерки за неотклонение, докато излежава присъда в затвора в Самораново. Преди малко Софийският апелативен съд потвърди определението на окръжния в Кюстендил - задържане под стража. Той беше задържан в Кюстендил по Европейска заповед за арест, издадена от гръцките власти. Обвиненията от гръцката прокуратура са шест и ако бъде признат за виновен предвиждат доживотен затвор. Става дума за въоръжен грабеж с насилие и съучастници, извършен в края на август над бизнесмен в Гърция. Престъплението е извършено, докато перничанинът се издирваше.

За пореден път Васил Михайлов показа неуважение към съда и отказа да свали качулката си по време на двете съдебни заседания и ще бъде глобен с по 200 евро.

Софийският апелативен съд остави без уважение жалбата на Васил Михайлов срещу мярката му за неотклонение „задържане под стража“ по Европейската заповед за арест. Мотивите са, че тази заповед отговаря на изискванията, а българският съд трябва да гарантира лесния достъп до него на гръцките власти.

От Софийската апелативна прокуратура припомниха и тежкия побой над треньора Румен Антонов през 2022 г. в Перник, за който прокурорският син е обвинен, както и за 9-те месеца укриване през тази година.

Подчертаха и дисциплинарни нарушения в затвора, свързани с алкохол, дрога и сбивания.

Според защитата му обаче това е ненужна репресия, защото той в момента излежава присъда, остават му 20 дни и няма как да се укрие, докато е в затвора.

"Васил Михайлов е единственото лице, дето изтърпява присъда и ще му вземат две мерки за неотклонение. Ако искат да му вземат още 10 мерки, положението е едно и също. Разбирате ли, просто според мен не става да се борим с престъпността, с нарушаване на закона."

Заради многото висящи производства срещу Михайлов съдът може да реши да отложи екстрадицията му.

#Васил Михайлов, #прокурорски син

Последвайте ни

ТОП 24

Убийството в Пловдив: Реакции на политиците след престъплението
1
Убийството в Пловдив: Реакции на политиците след престъплението
От транспорта до строителството и футбола: Пътят и бизнесът на Илиян Филипов
2
От транспорта до строителството и футбола: Пътят и бизнесът на...
МВР задържа заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (СНИМКИ)
3
МВР задържа заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов...
Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (ОБЗОР)
4
Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за...
Притеснявал ли се е Илиян Филипов за живота си? Демерджиев разпореди проверка в МВР
5
Притеснявал ли се е Илиян Филипов за живота си? Демерджиев...
В замяна на тленните останки на Самуил: България дава на Гърция 53 предмета, предимно църковна утвар
6
В замяна на тленните останки на Самуил: България дава на Гърция 53...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
2
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
3
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
5
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
6
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...

Още от: Сигурност и правосъдие

„Прокурорският син“ пред Апелативния съд: Васил Михайлов обжалва мярката си за неотклонение
„Прокурорският син“ пред Апелативния съд: Васил Михайлов обжалва мярката си за неотклонение
Първи обвинен по случая "Петрохан": Бившият екоминистър Борислав Сандов ще бъде изправен пред съда Първи обвинен по случая "Петрохан": Бившият екоминистър Борислав Сандов ще бъде изправен пред съда
Чете се за: 03:57 мин.
Началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване от военна служба Началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване от военна служба
5303
Чете се за: 01:42 мин.
Испанецът шаман остава за постоянно в ареста Испанецът шаман остава за постоянно в ареста
Чете се за: 01:52 мин.
„В сърцето си се чувствам невинен“: Испанецът - шаман на сектата край Калофер, застана пред съда „В сърцето си се чувствам невинен“: Испанецът - шаман на сектата край Калофер, застана пред съда
Чете се за: 02:12 мин.
Трагедията "Петрохан": Превишил ли е Борислав Сандов правомощията си? Трагедията "Петрохан": Превишил ли е Борислав Сандов правомощията си?
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил Михайлов
Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил Михайлов
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Проверяваме всички версии, нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Проверяваме всички версии, нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври „Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Без медицинска сестра в яслата: Предложението получи първа парламентарна подкрепа Без медицинска сестра в яслата: Предложението получи първа парламентарна подкрепа
Чете се за: 00:45 мин.
Общество
„Това е кошмарът на живота ми“: Разказ от самолета,...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Компенсация за скъпите горива: Започва изплащането на еднократната...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Тихомир Безлов за разстрела на Илиян Филипов: Случаят изглежда...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Номинираният за нов посланик на САЩ у нас: Сенатът изслуша Дъглас...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ