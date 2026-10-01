Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил Михайлов

Прокурорският син Васил Михайлов с две мерки за неотклонение, докато излежава присъда в затвора в Самораново. Преди малко Софийският апелативен съд потвърди определението на окръжния в Кюстендил - задържане под стража. Той беше задържан в Кюстендил по Европейска заповед за арест, издадена от гръцките власти. Обвиненията от гръцката прокуратура са шест и ако бъде признат за виновен предвиждат доживотен затвор. Става дума за въоръжен грабеж с насилие и съучастници, извършен в края на август над бизнесмен в Гърция. Престъплението е извършено, докато перничанинът се издирваше.

За пореден път Васил Михайлов показа неуважение към съда и отказа да свали качулката си по време на двете съдебни заседания и ще бъде глобен с по 200 евро.

Софийският апелативен съд остави без уважение жалбата на Васил Михайлов срещу мярката му за неотклонение „задържане под стража“ по Европейската заповед за арест. Мотивите са, че тази заповед отговаря на изискванията, а българският съд трябва да гарантира лесния достъп до него на гръцките власти.

От Софийската апелативна прокуратура припомниха и тежкия побой над треньора Румен Антонов през 2022 г. в Перник, за който прокурорският син е обвинен, както и за 9-те месеца укриване през тази година.

Подчертаха и дисциплинарни нарушения в затвора, свързани с алкохол, дрога и сбивания.

Според защитата му обаче това е ненужна репресия, защото той в момента излежава присъда, остават му 20 дни и няма как да се укрие, докато е в затвора.

"Васил Михайлов е единственото лице, дето изтърпява присъда и ще му вземат две мерки за неотклонение. Ако искат да му вземат още 10 мерки, положението е едно и също. Разбирате ли, просто според мен не става да се борим с престъпността, с нарушаване на закона."

Заради многото висящи производства срещу Михайлов съдът може да реши да отложи екстрадицията му.