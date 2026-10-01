Богословът Костадин Нушев: Пренасянето на тленните останки на цар Самуил е знак за историческо помирение между българи и гърци

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати тържествено в София и положени в храм „Света София“. Церемонията е натоварена със силна историческа и духовна символика – повече от хилядолетие след смъртта на българския владетел той ще намери своя вечен покой в българската столица.

Саркофагът ще бъде разположен в южната част на напречния кораб на древната базилика. Така храмът ще се превърне и в постоянно място за поклонение пред владетеля, чието управление остава свързано с една от най-драматичните страници от историята на Първото българско царство.

Според богослова доц. Костадин Нушев изборът именно на „Света София“ има значение, което надхвърля самото полагане на тленните останки.

„Това събитие, което предстои да се случи в нашия столичен град и въобще за цяла България, е историческо по своя характер, защото то е един своеобразен завършек на голямата епопея от времето на цар Симеон и борбата за запазване на Първото българско царство. Знаем, че това е българският цар, който е последен във владетелската линия на Първото българско царство. Разбира се, и неговите наследници продължават тази борба, но сред големите, великите владетели на България цар Самуил е една изключителна фигура и владетел от голяма величина“, посочи доц. Нушев.

В продължение на десетилетия цар Самуил води тежки войни с Византия и император Василий II. След загубата при Ключ през 1014 година голяма част от пленените български войници са ослепени. Според средновековните извори гледката на завърналите се войници поразява Самуил и малко по-късно владетелят умира.

Историческата памет за него обаче остава свързана не само с трагичния край, но и с продължителната борба за съхраняването на българската държавност. Именно затова пренасянето на тленните му останки придобива значение и като възстановяване на прекъсната историческа връзка.

„Ето защо това в нашия столичен старинен храм „Света София“ да бъде намерено мястото за неговия покой и като своеобразно място за поклонение, където фамилната гробница, един вид, която е била образувана в катедралата „Свети Ахил“ на острова в Малкото Преспанско езеро, по един символичен начин ще бъде пренесена – това е много важно и знаково за България. Защото знаем, че ние много пъти се питаме къде са българските владетели, имаме ли достатъчно свещени места за почит и за поклонение“, посочи още богословът.

За доц. Нушев събитието има и друго измерение – то може да бъде разглеждано като символ на историческо помирение между България и Гърция след продължителните преговори за връщането на останките.

„Ето това ще се случи като един знак за своеобразно историческо помирение между българи и гърци, защото в миналото трагичната съдба на цар Самуил и трагичният завършек на Първото българско царство до голяма степен определят през вековете отношенията между българи и византийци – отношения, заредени с трагизъм и войнственост. А в днешно време, в XXI век, в духа на добросъседството и цивилизованите отношения на Балканите, това ще има много важно значение за помирението и за завършека на тази дълга сага с преговорите костите на този български цар да бъдат предоставени на България“, заяви доц. Костадин Нушев.

Тленните останки ще бъдат положени в специално изработен мраморен саркофаг. Върху него присъстват царски символи, свързвани с владетеля и неговата фамилия. Надписът гласи: „Самуил, в Христа Бога, цар на българите“.

Така повече от десет века след смъртта на Самуил църквата „Света София“ ще се превърне в място, където поколения българи ще могат да отдават почит на един от владетелите, белязали съдбата на средновековна България.