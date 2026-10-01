Атанас Пеканов: Работим през 2027 г. дефицитът да падне под 3 процента

Работим през 2027 г. дефицитът да падне под 3 процента, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов в студиото на "Денят започва".

Атанас Пеканов, вицепремиер: "През 2027 г. работим дефицитът да падне под 3 процента. Това ще зависи и от цялостното представяне през тази година. Икономическият растеж върви по-добре от очакваното, инфлацията е по-висока от очакваното. Тези две неща помогнаха тази година дефицитът да е по-малък от прогнозирания. Ако започнем от по-добра база, се целим догодина да се справим."

По отношение на петото плащане на ПВУ Пеканов коментира:

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Вчера изпратихме последното плащане по ПВУ, с тази стъпка българската държава е приключила с тази тема, свършихме цялата работа, която трябваше. Чакаме оценката на ЕК. Сметам, че по петото плащане, което избутахме в поселените месеци, ще получим огромната част на парите. Не знам колко точно процента, ще разберем през ноември/декември. Смятам, че загубите, ако има такива, ще са много малки и ще се дължат на някакви детайли - като ВСС не избра петия член на антикорупционната комисия. Окачваме тези процеси да завършат. Крайните резултати в някои сектори са положителни и обнадеждаващи."

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Преди няколко дни бяхме с премиера в Националния STEM център – много красива сграда, където учители от цялата страна ще идват заедно с ученици. Ще идват олимпийските отбори на България. Има зали по роботика, ИИ, химия, физика, готварство, медии."

За помощите на правителството заради високите цени на горивата Пеканов коментира:

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Да не прекаляваме с мерките за помощ за горивата. Не знаем дали няма да се влоши още повече ситуацията през следващите месеци. Ние не налагаме таван, защото това не е най-добрата практика. По този начин ти стимулираш потреблението на нещо, което се опитваш да ограничиш отчасти. Ще продължим с помощите – целенасочени и ясно таргетирани, и ако има по-голям проблем, цената продължи да се покачва, те ще бъдат разширени."

За данъка върху свръх печалба на фирмите вицепремиерът коментира:

Атанас Пеканов, вицепремиер: "По темата как да се затвори свръхдефицитът правителството е водещо. Ние преценяваме къде са рисковете. Някой трябва да помогне, за да се преодолее тази ситуация. България се намира в процедура по свръхдефицит. Това е процедура, в която ние заварихме. Тя идва на фона на това, че дефицитът ще бъде много над 3 процента. Нашето правителство е поело ангажимент бързо да се справим с този казус, да предложим мерки, и ЕК ги очаква, с които да адресираме този проблем. В такава ситуация пред всяко едно управление стои въпросът кой ще бъде обложен, кой ще помогне да се избегне тази ситуация. Нашият избор е ясен – тези сектори, тези бизнеси, които не могат да се оплачат от нищо през последните години, за които има нисък корпоративен данък, изнасят голяма част от печалбата си, работят в сектори, които са защитени, правят големи печалби през последните години. Нашето виждане е, че те могат да помогнат да се намали дупката в бюджета, а не домакинствата и обикновените хора. Най-лесният вариант беше да вдигаме други данъци, които ще се отразят на домакинствата. Това е политическото решение – трябва да решиш дали да помогнеш на тези, които имат трудности, или на тези, които се развиват добре."

За данъка върху ракията Пеканов заяви:

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Никой няма да ходи да проверява в домовете на хората какво се случва. Но е истина, че има домашна ракия, която се продава в обекти, които не са с тази цел – фризьорски салони, сервизи."

За борбата с олигархията Пеканов заяви:

Атанас Пеканов, вицепремиер: "За момента не бих казал, че сме идентифицирали някого като ясно лице на олигархията. Там, където имаш монополна сила, където някой злоупотребява с положението си, трябва чрез регулаторни, административни и данъчни мерки държавата да си е на мястото."

Вижте повече в разговора