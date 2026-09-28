Срещу злоупотреби с домашната ракия - Гълъб Донев с обяснения за глобата от 1000 евро

За да успокои напрежението сред обществото - финансовият министър даде разяснения по промените в закона и уточни, че правителството няма да посяга на домашната ракия. Предложените законодателни поправки обаче Гълъб Донев аргументира с нуждата да се пресекат злоупотреби - търговия с домашна ракия, която се облага и с по-нисък акциз. Днес продължи и задочният спор с гурверьора на БНБ Димитър Радев относно облагането на свръхпечалбите на банките.

Законодателните промени нямат за цел да ограничат производството на домашна ракия за лични нужди. Целта е да се спре незаконната ѝ търговия, обясни Гълъб Донев.

Гълъб Донев, министър на финансите: "Ние не посягаме на домашната ракия, на нито един производител на такава ракия няма да му бъде съставен акт, няма да бъде глобен, освен ако, разбира се, тази ракия, която произвежда, не търгува с нея. Акцизът на тази ракия е намален наполовина. Не може такава ракия да се предлага за консумация в ресторанти, в хотели, в къщи за гости и всякакви такива търговски обекти, дори има случаи за ракия, която се предлага в автосервизи, във фризьорски салони."

От началото на годината Агенция „Митници“ е заловила 15 000 литра такава домашна ракия, която се предлага в търговските обекти, допълни Донев.

Гълъб Донев, министър на финансите: "Не може такава ракия да се предлага за консумация в ресторанти, в хотели, в къщи за гости."

Гълъб Донев коментира и позицията на гуверньора на БНБ Димитър Радев, който в петък предупреди, че идеята за въвеждане на данък "свръхпечалба" може да се пренесе върху клиентите и да ограничи инвестициите.

Гълъб Донев, министър на финансите: "Според мен - излизане извън правомощията на БНБ. Точно защото не трябва да не е политическо, не трябва да застъпва политически тези, а той точно това прави. Свръхпечалбата, доколкото тя ще бъде обложена е положителен сигнал. Не може да допускаме - аз ще изнеса ако се налага и официални данни за процента на свръхпечалбата и ще ви кажа, че е няколкостотин."

ОТ БНБ контрираха, че оценката на възможните последици от мярката е част от отговорностите на институцията. Представянето на професионаланта оценка във взимането на решения за финансовата система и икономиката не представлява участие в политическия процес, казват от банката.