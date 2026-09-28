БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване...
Чете се за: 00:45 мин.
Политическата криза в Румъния продължава
Чете се за: 00:50 мин.
Александър Димитров подаде оставка след нулевото...
Чете се за: 01:30 мин.
Трима души загинаха в тежка катастрофа на пътя Айтос -...
Чете се за: 01:27 мин.
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери...
Чете се за: 00:30 мин.
Убит е президентът на Ботев Пд Илиян Филипов
Чете се за: 01:30 мин.
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с...
Чете се за: 02:27 мин.
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Край на хартиените фактури за вода в София от 19 октомври

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

С още един месец разполагат жителите на София, за да заявят хартиена фактура за вода, ако желаят да получават такава, съобщиха от "Софийска вода". В момента близо половината от потребителите на компанията получават сметката си по електронен път.

Лили Дакова, старши мениджър в "Софийска вода": "Според новите общи условия, одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране, от 19 октомври "Софийска вода" ще спре да издава фактури на хартия, освен ако отделните клиенти не са поискали такава. Най-лесният начин да заявите желанието си, ако до момента не сте го направили, е чрез регистрация на сайта на "Софийска вода", както и ако си свалите мобилното приложение. Имаме и друг алтернативен начин подаване на заявления."

Хората, които вече получават електронни фактури, не е необходимо да подават заявление. В момента такива са половината от потребителите в София.

Лили Дакова, старши мениджър в "Софийска вода": "По този начин само с тези 50% ние спасяваме около една гора, около 1000 дървета годишно. Енергията, която се изразходва за производството на тази хартия, е достатъчна да захрани около 12 домакинства на годишна база."

В момента средно по около 100 човека на седмица подават заявление за запазване на хартиената фактура.

Данаил: "По-скоро хартиено предпочитам аз. Не знам някак съм го наследил като качество от баща ми, обичам всичко да ми е изрядно и да си го пазя."

- "На хартия е по-добре, черно на бяло."

Повечето от хората обаче предпочитат сметките си в електронен вариант.

Ивайло: "Не може да се загуби, стои си в пощата много време, по всяко време можеш да извадиш фактурите за години назад без да се чудиш къде си ги сложил."

- "Предпочитам електронни честно казано, на първо място не се хаби хартия, доста по-бърз достъп, няма да се изгубят."

Мартин: "Ами хазяинът ми я дава, той я получава електронно."

Елка: "Електронна фактура и аз също, защото съм еколожка, защото е по-лесно идва веднага."

В случай, че човек не подаде искане каква фактура да получава, той няма да получава никаква след 19 октомври. На сайта на компанията може при регистрация обаче да бъдат открити фактурите за 36 месеца назад.

Лили: "И след този срок даваме възможност да се попълни заявление и да се заяви желанието, така че процесът не спира."

Към подобни електронни фактури вече са преминали доставчиците на ток и телекомуникационни услуги.

По темата работиха: Дарина Ангелова, Цветелина Катанска

#хартиени фактури #„Софийска вода“ #София #вода

Последвайте ни

ТОП 24

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
3
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
4
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
5
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...
България спечели първата си точка в Лигата на нациите след нулево реми с Естония
6
България спечели първата си точка в Лигата на нациите след нулево...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
2
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
3
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
4
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
6
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...

Още от: Общество

Добре дошли на улица „Сканирай лапата“
Добре дошли на улица „Сканирай лапата“
На 5 октомври започват имунизациите срещу грип при деца с назална ваксина На 5 октомври започват имунизациите срещу грип при деца с назална ваксина
Чете се за: 02:45 мин.
"Ракъ, ципуро, цуйка, палинка": Ракията на Балканите - различни имена, различни правила "Ракъ, ципуро, цуйка, палинка": Ракията на Балканите - различни имена, различни правила
Чете се за: 12:52 мин.
КЗП завежда иск срещу детски градини и училища заради неправомерни клаузи КЗП завежда иск срещу детски градини и училища заради неправомерни клаузи
Чете се за: 02:22 мин.
В очакване на тленните останки на Самуил: Какво свързва българския владетел с църквата "Св. София"? В очакване на тленните останки на Самуил: Какво свързва българския владетел с църквата "Св. София"?
Чете се за: 02:52 мин.
Омбудсманът поиска КЕВР да провери авариите на „Топлофикация София“ Омбудсманът поиска КЕВР да провери авариите на „Топлофикация София“
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване от военна служба
Началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване от военна...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Трима души загинаха в тежка катастрофа на пътя Айтос - Дългопол (СНИМКИ) Трима души загинаха в тежка катастрофа на пътя Айтос - Дългопол (СНИМКИ)
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Политическата криза в Румъния продължава Политическата криза в Румъния продължава
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Изпратиха последното пето искане за плащане по ПВУ Изпратиха последното пето искане за плащане по ПВУ
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Русия отправи ядрено предупреждение към НАТО
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
"Ракъ, ципуро, цуйка, палинка": Ракията на Балканите -...
Чете се за: 12:52 мин.
Общество
Омбудсманът поиска КЕВР да провери авариите на „Топлофикация...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ