Край на хартиените фактури за вода в София от 19 октомври

С още един месец разполагат жителите на София, за да заявят хартиена фактура за вода, ако желаят да получават такава, съобщиха от "Софийска вода". В момента близо половината от потребителите на компанията получават сметката си по електронен път.

Лили Дакова, старши мениджър в "Софийска вода": "Според новите общи условия, одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране, от 19 октомври "Софийска вода" ще спре да издава фактури на хартия, освен ако отделните клиенти не са поискали такава. Най-лесният начин да заявите желанието си, ако до момента не сте го направили, е чрез регистрация на сайта на "Софийска вода", както и ако си свалите мобилното приложение. Имаме и друг алтернативен начин подаване на заявления."

Хората, които вече получават електронни фактури, не е необходимо да подават заявление. В момента такива са половината от потребителите в София.

Лили Дакова, старши мениджър в "Софийска вода": "По този начин само с тези 50% ние спасяваме около една гора, около 1000 дървета годишно. Енергията, която се изразходва за производството на тази хартия, е достатъчна да захрани около 12 домакинства на годишна база."

В момента средно по около 100 човека на седмица подават заявление за запазване на хартиената фактура.

Данаил: "По-скоро хартиено предпочитам аз. Не знам някак съм го наследил като качество от баща ми, обичам всичко да ми е изрядно и да си го пазя."

- "На хартия е по-добре, черно на бяло."

Повечето от хората обаче предпочитат сметките си в електронен вариант.

Ивайло: "Не може да се загуби, стои си в пощата много време, по всяко време можеш да извадиш фактурите за години назад без да се чудиш къде си ги сложил." - "Предпочитам електронни честно казано, на първо място не се хаби хартия, доста по-бърз достъп, няма да се изгубят."

Мартин: "Ами хазяинът ми я дава, той я получава електронно." Елка: "Електронна фактура и аз също, защото съм еколожка, защото е по-лесно идва веднага."

В случай, че човек не подаде искане каква фактура да получава, той няма да получава никаква след 19 октомври. На сайта на компанията може при регистрация обаче да бъдат открити фактурите за 36 месеца назад.

Лили: "И след този срок даваме възможност да се попълни заявление и да се заяви желанието, така че процесът не спира."

Към подобни електронни фактури вече са преминали доставчиците на ток и телекомуникационни услуги.

По темата работиха: Дарина Ангелова, Цветелина Катанска